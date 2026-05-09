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Pintura

Crisanto Poveda lleva toda su visión de la comarca a la galería de San Sadurniño

El pintor empezó su formación artística con José Leyra y Tomás Barros

Redacción
09/05/2026 13:45
El artista exhibiendo uno de los paisajes con su interpretación
El artista exhibiendo uno de los paisajes con su interpretación
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Cerca de 30 localizaciones de costa y de interior podrán ser identificadas por habitantes de la comarca en la exposición que alberga actualmente la galería del Concello de San Sadurniño. El autor es uno de los integrantes activos del colectivo artístico naronés Narart, Crisanto Poveda Gallego, que después de participar en numerosas muestras colectivas en puntos como Ferrol, Valdoviño o Neda, e incluso en este mismo municipio, vuelve ahora al espacio con una propuesta monográfica de su obra.

Crisando Poveda empezó su formación artística durante sus estudios de bachillerato y en antigua la escuela de magisterio de A Coruña, donde recibió las lecciones de firmas tan reconocidas como las de José Leyra y Tomás Barros.

Al sentir la llamada de la acuarela, se introdujo en esta técnica con distintos profesionales, sin salir de la comarca: de la mano de Francisco Rey, en Ferrol, de Manuel Gandullo, en As Pontes, y de Manuel Carballeira, en Narón.

Aunque el artista también puso en práctica el acrílico y la acuarela, en esta selección predomina el óleo, una técnica en la que Poveda encuentra una textura y luminosidad particular. Asimismo, el creador destaca que este material aporta un trazo “de fácil lectura para o espectador”, lo que resulta especialmente apropiado para una exposición como esta, en la que el público puede reconocer rincones próximos.

Visitas

La exposición permanecerá en el primer piso el espacio municipal hasta el viernes 29, pudiendo visitarse de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.30.

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