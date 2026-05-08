Una tesis sobresaliente innova en el uso de corriente eléctrica para fabricar piezas sólidas, desde Ferrol

El tribunal reconoció la solidez científica y la aplicabilidad del estudio Cedida

La investigadora Laura Sabela Vázquez, del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, que se sitúa en el Campus Industrial de Ferrol de la UDC, consigue la calificación de sobresaliente y propuesta para mención cum laude por una tesis doctoral que se centra en la llamada “curación de compósitos”. Esta es una etapa clave en la fabricación de objetos de fibra de carbono, en la que una resina líquida se endurece con calor y presión hasta crear una pieza sólida y resistente, proponiendo ahora una alternativa al método tradicional que permite acortar los tiempos necesarios y reducir el consumo energético.

Este estudio, que fue realizado desde el Laboratorio de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais –Proterm–, del Citeni, propone substituir los sistemas habituales por otro basado en el efecto Joule, de manera que se aprovecha la posibilidad de que la corriente eléctrica genere calor directamente en el material gracias a la conductividad de las fibras de carbono.

La tesis, titulada “Escalaxe industrial e mellora da eficiencia enerxética na curación de compósitos mediante corrente eléctrica”, fue codirigida por los investigadores Ramón Artiaga, del Citeni, y Salvador Naya, del Citic, respectivamente, este último localizado en A Coruña.

Precisamente, el trabajo se enmarca en las líneas estratégicas del centro, reforzando asimismo el papel del Campus de Ferrol en la investigación, orientada a los desafíos actuales de la industria.