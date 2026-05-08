Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Investigación

Una tesis sobresaliente innova en el uso de corriente eléctrica para fabricar piezas sólidas, desde Ferrol

El trabajo de Laura Sabela Vázquez, realizado en el Citeni permite reducir los tiempos y consumo

Redacción
08/05/2026 22:58
El tribunal reconoció la solidez científica y la aplicabilidad del estudio
El tribunal reconoció la solidez científica y la aplicabilidad del estudio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La investigadora Laura Sabela Vázquez, del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, que se sitúa en el Campus Industrial de Ferrol de la UDC, consigue la calificación de sobresaliente y propuesta para mención cum laude por una tesis doctoral que se centra en la llamada “curación de compósitos”. Esta es una etapa clave en la fabricación de objetos de fibra de carbono, en la que una resina líquida se endurece con calor y presión hasta crear una pieza sólida y resistente, proponiendo ahora una alternativa al método tradicional que permite acortar los tiempos necesarios y reducir el consumo energético.

Este estudio, que fue realizado desde el Laboratorio de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais –Proterm–, del Citeni, propone substituir los sistemas habituales por otro basado en el efecto Joule, de manera que se aprovecha la posibilidad de que la corriente eléctrica genere calor directamente en el material gracias a la conductividad de las fibras de carbono.

La tesis, titulada “Escalaxe industrial e mellora da eficiencia enerxética na curación de compósitos mediante corrente eléctrica”, fue codirigida por los investigadores Ramón Artiaga, del Citeni, y Salvador Naya, del Citic, respectivamente, este último localizado en A Coruña.

Precisamente, el trabajo se enmarca en las líneas estratégicas del centro, reforzando asimismo el papel del Campus de Ferrol en la investigación, orientada a los desafíos actuales de la industria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Maios escolares na praza de España

‘Ferrol de frores cuberto’ sigue la tradición llenando de escolares y de maios la plaza de España
Redacción
El tribunal reconoció la solidez científica y la aplicabilidad del estudio

Una tesis sobresaliente innova en el uso de corriente eléctrica para fabricar piezas sólidas, desde Ferrol
Redacción
Exposición de Xoán Braxe,Torrente Ballester

Inaugurada a mostra de Xoán Braxe no Torrente Ballester, unha arte que “non se vende”
Rita Tojeiro Ces
Volverán a repetirse las sesiones de maquillaje ilustrado

Festival Ilustrado de Ferrol: toda la programación del evento que se celebra el 29 y 30 de mayo
Redacción