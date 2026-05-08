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Ferrol

Un nuevo incendio en una papelera moviliza a los bomberos de Ferrol

El incidente se registró en torno a las 07.30 horas en la plaza de Camilo José Cela

J. Guzmán
J. Guzmán
08/05/2026 12:18
Este mismo elemento ya ardió por causas similares el pasado mes de diciembre
Este mismo elemento ya ardió por causas similares el pasado mes de diciembre
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Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta mañana hasta la confluencia de los barrios de A Magdalena, Esteiro y Recimil, a causa de un nuevo incendio en una papelera. El incidente, según detallaron fuentes municipales, se registró en torno a las 07.30 horas en el receptáculo situado en un lateral de la parada de autobuses de la plaza Camilo José Cela (conocida popularmente como Amada García) de la calle Igrexa.

Tras recibir el aviso por parte de un particular, hasta el punto se desplazó una dotación de cinco bomberos en un camión con Bomba Urbana Ligera (BUL), así como efectivos de la Policía Local. El fuego, que se estima que podría haber sido provocado por una colilla mal apagada, fue extinguido en cuestión de minutos, no registrándose afectaciones más allá del mobiliario calcinado.

Los incendios en papeleras son comunes en Ferrol. De hecho, este mismo elemento ya ardió el pasado mes de diciembre, teniendo que intervenir los bomberos. Uno de los problemas detectados es que muchas de ellas no cuentan con un depósito específico bajo la ranura del cenicero, de modo que las colillas aún incandescentes tienden a caer sobre la basura acumulada. Todos estos receptáculos, no obstante, serán sustituidos con la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza viaria, por lo que se espera que los futuros modelos separen ambas clases de desperdicios.

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