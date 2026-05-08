Sumar Galicia celebra la posible llegada de una planta de automóviles chinos a Caneliñas

La formación afirmóque la planta era un reconocimiento a la capacidad de la clase obrera ferrolana Daniel Alexandre

El Movemento Sumar Galicia celebró este viernes la potencial llegada de una planta de ensamblaje de vehículos del gigante chino SAIC a Ferrol. Como se recordará, el pasado miércoles, día 6, el portal especializado La Tribuna de Automoción reportó que la corporación con base en Shanghai, la más importante de las seis que dominan el sector en el país asiático, lleva un tiempo haciendo prospección para establecer la primera factoría europea de su marca comercial MG, llegando incluso a estudiar la posibilidad de ubicarla en Narón o As Pontes, y que la ciudad naval –concretamente el puerto exterior de Caneliñas– a día de hoy se sitúa como favorita.

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La noticia, pese a no haber sido confirmada de forma oficial –la Autoridad Portuaria ferrolana declinó hacer declaraciones al ser una operación competencia de otras administraciones–, generó una oleada de reacciones, a las que se suma ahora la formación política, que calificó de “oportunidade histórica” la presunta elección. En este sentido, Sumar Galicia señaló que el establecimiento de la planta supondría, además, “un recoñecemento á capacidade da case obreira ferrolá”.

“O interese internacional por Ferrolterra desmonta o relato resignado sobre o futuro industrial da comarca”, afirmó el secretario xeral del Movemento en la comunidad, Paulo Carlos López, poniendo en valor “a capacidade produtiva” del área. En esta línea, el representante también destacó el rol del puerto exterior en esta operación, afirmando que el mismo comienza “a ter sentido económico real despois de tantos anos prácticamente infrautilizado”.

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Por último, desde la formación se criticó la postura “cínica” del Partido Popular en las relaciones comerciales con China, afeando que se cuestione el acercamiento del Gobierno central a la nación asiática al mismo tiempo que el presidente de la Xunta se desplace “persoalmente” al país “para ofrecer Galicia como destino prioritario”.