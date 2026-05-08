Penas de entre cuatro y seis años de cárcel para tres acusados de tráfico de drogas

Ambos casos provienen del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol Jorge Meis

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana, concretamente el martes 12, dos juicios diferentes por delitos contra la salud pública. Ambas vistas provienen del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol.

El primero de estos procedimientos, que tendrá lugar a las 10.00 horas, será también el más reciente, remontándose los hechos a agosto del pasado 2024. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, al mediodía del día 13 del mencionado mes, los dos acusados, un hombre de 65 años y una mujer de 44, salieron del asentamiento de Freixeiro, en el término municipal de Narón, en un turismo que conducía el primero, dirigiéndose hasta la calle Naturalista López Seoane, en el barrio de Esteiro, donde entregaron a un tercero un paquete envuelto en papel de aluminio a cambio de dinero.

Posteriormente, tras la detención de ambas personas –la mujer fue aprehendida sobre las 17.00 horas, mientras que el hombre logró escapar en un principio–, se constató que la mujer portaba 320 euros “procedentes de la venta ilícita de sustancias estupefacientes” y que los paquetes contenían 0,03 gramos de cocaína y 0,09 de heroína, con una pureza del 94,3 y del 8,5%, respectivamente.

Los hechos del segundo juicio se remontan al 28 de septiembre de 2023, cuando el acusado se desplazó hasta el centro hospitalario Ribera Juan Cardona de Ferrol para encontrarse con otro individuo que estaba ejerciendo la mendicidad a sus puertas. Tras cruzar unas palabras, ambos se dirigieron al entorno de la calle Pardo Bazán, a escasos metros de las instalaciones sanitarias, donde el primero hizo entrega al segundo de una servilleta con dos papelinas de cocaína, con un peso de 0,07 gramos y una pureza del 82,2%.

Así, la Fiscalía entiende que ambos casos constituyen sendos delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que provocan un daño grave, solicitando seis años de cárcel para la pareja –la mujer es reincidente– y cuatro para el hombre que actuó en solitario.