Las voces de agrupaciones corales protagonizan en el Casino el concierto ‘Cantando en primavera’

La Coral Polifónica Ferrolana actuará de anfitriona en el festival Daniel Alexandre

El salón de actos del Casino Ferrolano acogerá en la tarde de este sábado, a las 20.00 horas, una de las citas señaladas del calendario coral de las agrupaciones y seguidores de este estilo musical: el concierto de esta estación ‘Cantando en primavera’. El festival está organizado por la Coral Polifónica Ferrolana del propio Casino-Tenis Club, con la estrecha colaboración de la directiva de la entidad.

El encuentro musical contará con la actuación de tres representantes de las corales gallegas, como son Coral Lembranzas, de Santa Cruz de Oleiros; Coral Areosa, de Narón, y la Coral Polifónica Ferrolana, del Casino Ferrolano Tenis-Club, que ejercerá como anfitriona.

El programa incluirá un repertorio que abarca desde la interpretación de piezas clásicas y habaneras hasta sones de música tradicional, y que está diseñado, explican desde la organización, “para cautivar a todo tipo de audiencias”. El evento, indican, “promete una velada inolvidable de armonía y talento vocal”.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo y desde el Casino apuntan que actividades como esta muestran el compromiso de la entidad “con la difusión de la cultura en la ciudad y la música Coral en Galicia”.