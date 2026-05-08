La Cámara de A Coruña organiza una nueva edición de su feria de empleo sénior

Instantánea de la anterior feria de la entidad, celebrada en junio del año pasado AEIG

La Cámara de Comercio de A Coruña, que desde el pasado ejercicio cuenta con sede propia en Ferrol, anunció este viernes la fecha definitiva para la celebración de una nueva feria de empleo para trabajadores sénior. Así, el VII Encuentro 45+, que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo en el Auditorio ferrolano –a partir de las 09.30 horas– dará continuidad tanto a las ediciones anteriores del evento, que se realizaron en otros municipios de la provincia, como a una cita específica impulsada por este organismo en junio de 2026 antes de establecerse en Ferrolterra.

Esta feria, como recordó la institución, está concebida como “un espacio de conexión directa entre empresas y candidatos”, facilitando la realización de entrevistas y de talleres orientados a la mejora de la empleabilidad de los profesionales. Así, la propuesta contará con la presencia de numerosas compañías –no se avanzó la cifra, pero en la anterior cita fueron unas 40–, las cuales, aseguran, “acudirán con ofertas de empleo reales y con la voluntad de contactar directamente con profesionales con experiencia, trayectoria y alto valor añadido”.

Finalmente, desde la Cámara se incidió en que la asistencia a esta feria es completamente gratuita, pero que el aforo será limitado, por lo que todos aquellos que deseen participar deberán inscribirse a través del formulario alojado en la página web oficial de la entidad.