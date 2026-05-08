Día do Exilio
Juan Galán fai dobrete co seu libro sobre os Rotspanier polo Día do Exilio, en Canido e na Tenencia
O venres 8 e sábado 9 chega este libro aos concellos de Ferrol e de Ares
Este venres 8, coincidindo coa conmemoración do Día do Exilio, o escritor e investigador da memoria democrática Juan Galán presentará a súa última obra, ‘Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés (1939-1945)’. Este encontro terá lugar no centro cívico de Canido, ás 20.00 horas, e está incluído na programación dos Maios.
Ao día seguinte, sábado 9, presentarase na Tenencia, coa organización da Agrupación Instrutiva de Caamouco, no concello de Ares.
