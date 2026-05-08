Inaugurada a mostra de Xoán Braxe no Torrente Ballester, unha arte que “non se vende”
Xa está dispoñible a exposición do autor do monumento ao 10 de marzo, entre outras obras con compromiso social
Até o 5 de xullo permanecerá nas salas Fernando Álvarez de Sotomayor e Maruja Mallo a exposición antolóxica que se inaugurou onte no centro cultural Torrente Ballester. Son máis dun cento de obras de Xoán Braxe coas que se trata de achegar ao público á traxectoria dun ferrolán que destaca, ademais de pola calidade e variedade da súa produción, pola coherencia entre a súa arte e as súas ideas, que son as dunha persoa “progresista, feminista, ecoloxista e galeguista”.
Este é un dos aspectos que destacou o seu xenro, Santiago Lago, que participou na presentación en representación da familia, antes do alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, e despois do concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, que foi quen lembrou que a mostra de Braxe constitúe “a terceira gran exposición” na que colabora o Concello, que vén tras as antoloxías de Sergio Vázquez e Segura Torrella.
Louvanza
Pode que fora contra os desexos do autor, segundo indicou o propio familiar, que non puido evitar louvar o seu sogro nun discurso do que debería terse ocupado “a alma desta exposición”, Beatriz, filla de Xoán Braxe.
Correspondendo coa perspectiva científica de quen fala, a intervención máis persoal destacou por seleccionar seis trazos definitorios do artista, comezando polos atributos que levaron ao autor a crear “escultura en madeira e bronce; pintura en acuarela, pastel ou óleo; debuxo en carboncillo, gravado sobre pedra, metal e madeira: que é o que non aprendeu a facer Braxe de xeito autodidacta?”
Entre a enumeración tamén resalta o feito de que a súa arte “non se vende”, en ningún sentido, xa que, precisamente por agasallar sempre a súa arte, sen perseguir negocio algún ao crear, conseguiu unha sinatura “realmente libre”, que coa súa linguaxe expresou “a marea negra do Prestige, a guerra de Irak, o cambio climático, os fluxos migratorios... Braxe é un artista que dialoga co entorno”.