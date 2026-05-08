Festival Ilustrado de Ferrol: toda la programación del evento que se celebra el 29 y 30 de mayo

Volverán a repetirse las sesiones de maquillaje ilustrado Jorge Meis

Ante la previsión de lluvia, la organización del Festival Ilustrado de Ferrol decidió aplazar su programación —que iba a ser este fin de semana— a los días 29 y 30 de mayo, cuando se espera que el tiempo vuelva a acompañar. El cambio de fechas, no obstante, ha dado lugar a pequeños ajustes en las actividades, aunque las personas que ya estaban inscritas no tendrán que hacer ningún trámite a mayores para poder asistir en el nuevo horario.

En concreto, será la visita guiada y la Sesión de Noite Ilustrada, que estaban previstas para el sábado, las que cambien al viernes. Además, el plazo continúa abierto para el itinerario al Ferrol da Ilustración con salida de la oficina de turismo de Curuxeiras, cuya inscripción se formaliza por WhatsApp en el 643 478 499, y para ser protagonista de un retrato de la Escola Aberta de Arte, reservando por el mismo medio en el teléfono 657 033 782.

También se seguirá alquilando vestimenta de época en el local de la Asociación Veciñal da Madalena (Galiano con Lugo), que estará abierto del 22 al 28 de mayo, de 11.30 a 13.30 horas, despachando opciones de ropajes desde los 20 euros.

Viernes 29 de mayo

La sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol comenzará el viernes 29 de mayo a las 12.00 horas con un encuentro escolar que busca conmemorar los 300 años de la creación del Departamento Marítimo en la ciudad naval. Ese día se celebra la visita guiada gratuita por la ruta ilustrada con salida en Curuxeiras a las 18.00 y, a la misma hora, se convoca el segundo encuentro de ‘influencers’ locales, iniciándose además en Amboage el espacio ambientado, que será el epicentro del evento, y una recogida de firmas para dar respaldo a la candidatura de Patrimonio Mundial.

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En esa primera jornada se abrirá el espacio de venta de productos ilustrados, con el regalo de un camafeo de ‘Ferrol, destino Ilustrado’ —de 18.00 a 20.30—; se convocará un pasacalles por el barrio de A Magdalena a las 18.30 y se otorgará el diploma a los “ilustrados” o “ilustradas” del año, de 19.15 a 19.30 horas, con la actuación de Ópera del Siglo de las Luces a cargo de Rosalía Varela Martín.

Finalmente, a las 21.00 horas, se desarrollará la Sesión de Noche Ilustrada en la residencia de ‘El Baluarte’ (Roi Xordo, sin número) para personas caracterizadas. Es gratuita, pero con plazas limitadas a 120 y hay que inscribirse por WhatsApp en el 643 478 499. La AM Nuestra Señora del Carmen pondrá la banda sonora.

Sábado 30 de mayo

El sábado 30 de mayo, el Festival Ilustrado arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles por A Magdalena a cargo de diferentes formaciones musicales, fijándose el encuentro media hora después en la plaza de Amboage, donde se volverán a recoger firmas de apoyo. Asimismo, de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.30, se crearán retratos a acuarela en vivo al precio de 25 euros para quienes hayan reservado su plaza.

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Volverá de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 el espacio de venta de productos ilustrados, habrá paseo de personas caracterizadas a las 11.45, y de 12.00 a 14.00 una sesión de maquillaje gratuita, que se repite por la tarde, de 19.00 a 20.30. A las 12.30 está previsto el “Gran Duelo Ilustrado” y a las 13.00 un aperitivo de cortesía en la plaza de Amboage.

Un nuevo pasacalles a las 18.30 precederá al “Gran Baile Ilustrado” de las 19.45, donde toman parte varios colectivos de la ciudad que han ido aprendiendo los pasos en estas semanas previas. Finalmente, a las 20.45 habrá un ágape en el Cantón, con actuación musical, y teatro de “Terror Ilustrado” en la misma ubicación, desde las 22.00 horas.