Ferrol en Común acusa al gobierno local de incumplir el Pacto de los alcaldes por el clima
Critica sus "operacións de maquillaxe", como el traslado de siete camelias de Rosalía de Castro
El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) volvió a cargar esta semana contra el gobierno local por sus políticas medioambientales, acusándolo de incumplir el Pacto de los alcaldes por el clima y la energía, al que se adscribió la ciudad naval en 2019 tras ser aprobado por unanimidad en el pleno.
Así, a través de un comunicado, la formación que lidera Jorge Suárez criticó algunas de las medidas puestas en marcha durante el presente mandato y que van, a su juicio, en contra del citado acuerdo, como la reactivación de la circulación por los laterales de la plaza de Armas, la tala de árboles en Irmandiños y la plaza Rosalía de Castro o la puesta en marcha de “un plan de podas salvaxes” que, afirman, “non garanten a supervivencia das especies”. De igual modo, la agrupación censura lo que califica como “operacións de maquillaxe”, como el reciente traslado de siete camelias de la plaza de Rosalía a varias ubicaciones de la ciudad –denunciando que va en contra de los criterios técnicos– o la plantación de 100 árboles en As Pías.
De esta forma, desde FeC se insta al Concello a cumplir con el mencionado Pacto y a buscar “asesoramento de entidades especializadas”, como Adega o la SGHN.
Apuestas
Por otra parte, el grupo municipal también mostró su inquietud por la proliferación de máquinas y locales de apuestas en Ferrol, alertando de que la ludopatía cada vez es más común entre los jóvenes –citando el último análisis de la Dirección Xeral de Ordenación do Xogo–. A este respecto, demanda al ejecutivo ferrolano mayor control policial y el desarrollo de una campaña en centros escolares.