Ferrol en Común acusa al gobierno local de incumplir el Pacto de los alcaldes por el clima

La formación instó al Concello a cumplir con el acuerdo medioambiental Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) volvió a cargar esta semana contra el gobierno local por sus políticas medioambientales, acusándolo de incumplir el Pacto de los alcaldes por el clima y la energía, al que se adscribió la ciudad naval en 2019 tras ser aprobado por unanimidad en el pleno.

Así, a través de un comunicado, la formación que lidera Jorge Suárez criticó algunas de las medidas puestas en marcha durante el presente mandato y que van, a su juicio, en contra del citado acuerdo, como la reactivación de la circulación por los laterales de la plaza de Armas, la tala de árboles en Irmandiños y la plaza Rosalía de Castro o la puesta en marcha de “un plan de podas salvaxes” que, afirman, “non garanten a supervivencia das especies”. De igual modo, la agrupación censura lo que califica como “operacións de maquillaxe”, como el reciente traslado de siete camelias de la plaza de Rosalía a varias ubicaciones de la ciudad –denunciando que va en contra de los criterios técnicos– o la plantación de 100 árboles en As Pías.

De esta forma, desde FeC se insta al Concello a cumplir con el mencionado Pacto y a buscar “asesoramento de entidades especializadas”, como Adega o la SGHN.

Apuestas

Por otra parte, el grupo municipal también mostró su inquietud por la proliferación de máquinas y locales de apuestas en Ferrol, alertando de que la ludopatía cada vez es más común entre los jóvenes –citando el último análisis de la Dirección Xeral de Ordenación do Xogo–. A este respecto, demanda al ejecutivo ferrolano mayor control policial y el desarrollo de una campaña en centros escolares.