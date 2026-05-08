‘Ferrol de frores cuberto’ sigue la tradición llenando de escolares y de maios la plaza de España

Maios escolares na praza de España Jorge Meis

Escolares de seis centros educativos del concello celebraron ayer en la plaza de España la tradición de Os Maios, que como cada año se conmemora bajo el nombre de ‘Ferrol de frores cuberto’. Se trata de una iniciativa de la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística que en este 2026 cumplió su octava edición.

El encuentro, que incluyó música, danza y canciones, se celebró en una gran carpa con escenario, al que subió como artista invitado este año Paco Cerdeira, especialista en rock infantil y familiar conocido con el nombre de su proyecto Pakolas.

No obstante, los protagonistas fueron los niños y niñas participantes, encargados de aportar el color a la plaza con la elaboración de los maios. Por estas estructuras, los pequeños y pequeñas fueron felicitados por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que acudió con Patricia Cons, concelleira de Educación e Política Lingüística.

A este VIII ‘Ferrol de frores cuberto’ asistieron alumnos y alumnas de los colegios Ledicia, Arenales Santa Juana, Compañía de María, Ludy, San Rosendo y Ricardo Touceda.