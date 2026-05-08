El programa del Concello de Ferrol para las Letras Galegas incluye música y exposiciones

El concierto gratuito de Lenda Ártabra, en el Torrente Basllester, se enmarca en el programa municipal Daniel Alexandre

El homenaje a Begoña Caamaño (Vigo, 1964-2014), a la que se dedica este año el Día das Letras Galegas, copa la programación cultural en entidades y concellos del próximo fin de semana con distintas iniciativas. El Concello de Ferrol, a través de las áreas de Normalización Lingüística y Cultura, dio a conocer su propuesta, que desarrollará, como viene siendo habitual, en la zona rural el acto central.

De este modo, la administración local vuelve a colaborar con la Agrupación de Asociacións de Veciños da Zona Rural en este evento, que tendrá lugar el día 17 en el local social de la AVV de Mandiá, a las 17.00 horas. Durante la celebración del mismo se llevará a cabo una lectura de fragmentos de la obra de la autora homenajeada –‘Circe ou o pracer do azul’ (2009) o ‘Morgana en Esmelle’ (2012)–, que se caracteriza por la perspectiva feminista y reinterpretación de los mitos clásicos, y habrá también actuaciones musicales al frente del grupo As Pías y de la banda de gaitas Agarimo de Catabois, prolongando así la celebración hasta pasadas las siete de la tarde. Se trata de una cita, como se explica desde el Concello, que busca acercar la cultura gallega a los vecinos y vecinas.

Agenda

La programación se completa con dos propuestas musicales previstas desde la concejalía de Cultura. La primera es la actuación de Amancio Prada, el sábado 16 a las 20.30 horas en el teatro Jofre. El cantautor berciano se encuentra inmerso en su gira conmemorativa del 50º aniversario de su disco dedicado a Rosalía de Castro. Ese legendario álbum se convirtió en la brújula que ha guiado su trayectoria musical, en la que ha rendido homenaje a las letras de muchos poetas.

Su presencia en esta fecha en Ferrol ha hecho que se incluya en la programación cultural en torno al Día das Letras Galegas, teniendo en cuenta que esta efeméride comenzó a celebrarse el 17 de mayo de 1963, coincidiendo con el centenario de la primera edición de ‘Cantares gallegos’, la emblemática obra de Rosalía de Castro.

La otra actividad musical con la que se conmemorará esta fecha tendrá lugar el domingo día 17, a las 19.30 horas, en el centro cultural Torrente Ballester. Será el concierto gratuito de Lenda Ártabra. La agrupación ferrolana ofrecerá un recorrido musical por los temas de sus dos discos publicados, ‘Noites de Lenda’ y ‘Din de Min’.

Además, la programación que se organiza desde el área de Normalización Lingüística del Concello incluirá dos exposiciones. La primera de ellas se abrirá al público ya el próximo viernes 15 y permanecerá expuesta hasta el martes 19. Se trata de una muestra al aire libre, que se localizará en la plaza de Armas, y que lleva por lema ‘Ferrol nas Letras Galegas’.

La segunda exposición para conmemorar la fecha se abre también a las visitas el día 15, en este caso con el centro cívico Carvalho Calero como espacio expositivo. Se trata de una muestra dedicada a la vida y a la obra de Rosalía de Castro, promovida por la concejalía de Cultura.