El Colegio de Médicos celebra en Ferrol la inauguración de su nueva sede

Inauguración del colegio de médicos Jorge Meis

Puesta de largo en el número 61-63 de la avenida de Esteiro, en Ferrol, donde el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña inauguró su nueva sede, un espacio amplio y diáfano que es propiedad de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).

El acto de este viernes estuvo presidido por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por el presidente de la institución colegial, Luciano Vidán, acompañado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el almirante del Arsenal Militar, Vicente Rubio Bolívar; el rector de la Universidade de A Coruña, Ricardo Cao Abad; la delegada de la Xunta en la zona, Martina Aneiros y el presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora, Luis Campos Villarino. Al evento también asistieron responsables del Área Sanitaria de Ferrol, como la gerente, María Fernanda López Crecente, el director asistencial y el responsable de Docencia, así como representantes de los colegios profesionales sanitarios de la provincia y la comunidad gallega.

Un momento del descubrimiento de la placa conmemorativa Jorge Meis

El doctor Vidán destacó la vinculación histórica entre la institución colegial y Ferrol desde su fundación, en 1894, y señaló que, con este cambio, “ahora el Colegio cuenta aquí con una sede moderna y accesible, dotada con la última tecnología audiovisual y un aula magnífica” para cubrir las necesidades de la institución y de los colegiados.

Las instalaciones se han dimensionado para adaptarlas a la realidad actual, “en la que cada vez es menos necesario acudir presencialmente para realizar trámites administrativos. Desde hace años tenemos prácticamente todos nuestros procedimientos digitalizados, por lo que los interesados pueden llevarlos a cabo por vía telemática, si así lo desean”, explican.

El acto contó con la presencia de colegiados, muchos de ellos facultativos muy destacados de la ciudad Jorge Meis

El presidente colegial destacó también durante su intervención la excelencia del sistema de gestión de la entidad, que lleva acreditado desde 2015 con la certificación de calidad ISO 9001:2015. “Fuimos pioneros en conseguirla, situándonos a la vanguardia del asociacionismo profesional en España, y seguimos renovándola porque queremos que todas las personas y colectivos que hagan uso de nuestros servicios queden plenamente satisfechos”, dijo.

El conselleiro de Sanidade junto con el rector de la UDC y presidente del Colegio de Médicos Jorge Meis

Además de atender las necesidades de los casi 900 colegiados de Ferrolterra, la intención de la Junta Directiva del Colegio es que las instalaciones se utilicen también para organizar eventos y actividades multidisciplinares en colaboración con otras instituciones colegiales y sociedades científicas, y que diferentes colegios del ámbito de la salud, que tengan presencia en la ciudad naval, puedan emplearlas para sus necesidades.

El ente colegial cuenta ya con 900 colegiados

Labor intensa en Ferrol

A lo largo de su historia, la institución colegial ha desarrollado en Ferrol una “labor intensa de protección de los derechos de los médicos y de los pacientes, la actualización de los conocimientos de los profesionales y la organización de campañas de concienciación y prevención para mejorar la salud de la población”, aseguró el doctor Vidán. “Siempre con un fuerte compromiso con la sanidad, tan marcada en Ferrol por su condición de ciudad naval y de punto de referencia de la sanidad de la Armada a nivel nacional y de la sanidad gallega en general”, dijo. Todo este trabajo y el legado histórico del Colegio fue reconocido el año pasado con la Insignia de Oro de Ferrol, y “con este nuevo espacio continuaremos nuestra labor con renovadas energías”, afirmó. Además, en los próximos días se presentará el programa de actividades que acogerá la sede, que arrancará ya el 14 de mayo con una jornada formativa sobre patologías cardiovasculares y respiratorias para residentes del área ferrolana.

Las nuevas instalaciones, que “nacen con la vocación de ser un espacio vivo y un punto de encuentro con la sociedad”, son una muestra del compromiso del Colegio con Ferrol, “ciudad en la que nuestra presencia está garantizada, como aprobó la Asamblea General del Colegio hace ya un lustro a propuesta de nuestra Junta Directiva”, afirmó el doctor Vidán.

Acuerdo de cesión

También tuvo palabras el presidente del Colegio para la histórica sede de la plaza del Callao que, sin embargo, “no se ajustaba a las necesidades actuales de la institución”. Por esa razón, informó, “el Colegio y el Ayuntamiento firmamos un acuerdo para la cesión de su uso, mediante el cual el ente colegial sigue manteniendo la propiedad del inmueble aunque será el gobierno local quien decida los fines que mejor sirvan a los ferrolanos”.

En el acto se dio a conocer el acuerdo de cesión de la antigua sede colegial, que se ha cedido al Concello para uso municipal, no en propiedad

Sobre este aspecto, el alcalde aseguró que todavía se están definiendo los posibles usos. Desde el Colegio señalaron que para ellos “es una satisfacción que ese espacio sirva ahora para dar un servicio público a los ferrolanos”.

125 años de historia

En su intervención, el regidor local destacó el poder de convocatoria del Colegio de Médicos “al ser capaz de concitar todas las fuerzas vivas de la ciudad para asistir a esta puesta de largo, que no es más que un punto y seguido a más de 125 años de servicio en nuestro territorio, lo que le ha valido la concesión de la insignia de oro de la ciudad, que refrenda la importancia que tiene esta unión de esfuerzos”. También precisó que si en algo coincide la administración y la labor médica “es en no perder nunca de vista que la persona es el vértice del interés general de cada una de nuestras actuaciones”. Asimismo, el regidor ferrolano confesó ser un “gran admirador de la Medicina y sus profesionales”. Es más, Rey Varela hizo una confesión que provocó las risas de los profesionales de la salud presentes en el acto: “no crean ustedes que no tengo yo también algún caso médico que atender en Alcaldía, gente que llega a ver al alcalde para pedir consejo y, a estas alturas, puedo decir que he aprendido lo suficiente para saber a quién llamar en cada caso”.

El primer edil de la ciudad también tuvo palabras de recuerdo durante el acto para el doctor Pepe Pedrouzo, añadiendo que tener una figura sanitaria en los gobiernos, como fue el caso de este médico fallecido el año pasado, “otorga una muldisciplinaridad que permite tener en cuenta diferentes sensibilidades”.

Sobre la ubicación de la nueva sede, el regidor destacó que se halla “en el epicentro de la Universidad” y también de barrios importantes de la misma como Esteiro, justo al lado de la escuela infantil que promovió la Fundación Amancio Ortega, así como “el gran parque conectado con uno de los proyectos urbanos más importantes, como el de Abrir Ferrol al mar”, que se desarrolla, en parte, “gracias a ese apoyo tan estrecho que nos brinda la Armada, aquí representada por el jefe del Arsenal”.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue presentado por Luciano Vidán como “un colegiado ferrolano ejemplar que nunca tuvo un expediente abierto y que paga religiosamente todas sus cuotas”, unas palabras que motivaron las carcajadas entre los presentes.

Gómez Caamaño manifestó a los asistentes al acto sentir un inmenso “placer” al poder tomar parte en el mismo, una satisfacción “por partida triple, ao estar aquí como conselleiro, como médico e, sobre todo, como ferrolán”. También puso en valor el trabajo del colegio como “foco da ciencia e a defensa dos dereitos dos profesionais de medicina e, tamén, da ética”. Asimismo, agradeció “a estreita colaboración” del colegio con la consellería de Sanidade.

Aprovechando la presencia del rector de la UDC, Roberto Cao, Gómez Caamaño puso de relieve el “hito histórico” que supone el proceso de descentralización de la facultad de Medicina, un hecho que va a contribuir en un “maior avance” de la calidad de la enseñanza, como afirmó. Por su parte, Cao aprovechó su presencia en la cita para agradecer “a colaboración tan estreita” que tiene la Universidad y el Colegio y que ésta perdure.

En el acto también tomó la palabra Luis Campos Villarino de la Agrupación Mutual Aseguradora, que compartió el gran honor que representa para ellos poder compartir las instalaciones de su sede en la ciudad con el Colegio de Médicos, recordando que AMA es una mutua con más de 60 años de trayectoria y la primera en especializarse en asegurar la responsabilidad civil de los sanitarios.

La jornada inaugural incluyó una visita al Museo Naval para los socios del órgano colegial y un almuerzo posterior en Mugardos, que puso el broche a un día de celebración para la profesión médica de la urbe naval.