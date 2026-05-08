Dos mediadoras comunicativas de la AXF ofrecieron una charla para profundizar en su oficio

Participantes en la actividad informativa de la AXF Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) acogió este viernes una charla impartida por Kiara y Lucía, dos mediadoras comunicativas que están realizando sus prácticas en esta entidad con sede en la ciudad naval que desde 1972 vela por los derechos de las personas sordas de la comarca.

En su intervención, abordaron en qué consiste su profesión, cuáles son sus funciones y en qué se diferencia su trabajo del que realizan los intérpretes de lengua de signos. Asimismo, desmontaron algunos mitos y falsas creencias alrededor de su labor.

Explica la AXF que es una iniciativa con la que apuestan por la sensibilización, la información y la accesibilidad.