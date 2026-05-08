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Ferrol

Denuncian problemas de suministro eléctrico en el centro Souto de Leixa de Ferrol

Desde Política Social se aclaró que la incidencia se debió a una avería en un cuadro energético

Redacción
08/05/2026 18:35
La incidencia se solucionó el jueves por la mañana
AEIG
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Familiares de usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidade (CAPD) Souto de Leixa de Ferrol denunciaron recientemente que las instalaciones sufrieron problemas suministro eléctrico la semana pasada. Según detallaron los afectados, las primeras incidencias, de carácter intermitente, se detectaron a lo largo del sábado, día 25 de abril y que no se solucionaron hasta la mañana del jueves 30.

En este sentido, los alertantes señalaron que creían que la coyuntura parecía derivar de las obras que se están realizando en el hospital Arquitecto Marcide, en plena renovación. No obstante, tanto la empresa suministradora del servicio energético, Naturgy, ni el propio gobierno local ferrolano pudieron constatar averías en el área en el período referido, señalando que ningún otro centro del entorno –como el CPEE Terra de Ferrol o el CIFP Leixa– había registrado problemas similares.

Finalmente, como detalló este viernes la Consellería de Política Social, responsable del CAPD, la incidencia se debió a una avería en una pieza de un cuadro eléctrico que terminó afectando a la distribución en las zonas comunes del Souto de Leixa. A este respecto, desde el departamento que dirige Fabiola Gacía se señaló que el elemento afectado está descatalogado y que el personal técnico continúa trabajando en una solución, pero que, en cualquier caso, el suministro ya se había restaurado.

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