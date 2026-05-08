Del sonido rumbero de 3BT3 a los “punkarras” ACABa2, los conciertos que propone La Room

Imagen de archivo de una noche en La Room Cedida

La programación de este fin de semana en La Room no dejará lugar a indiferencias con la propuesta de dos conciertos realmente diferentes. Este viernes 8 volverá a la sala ferrolana el grupo que integran artistas “archiconocidos” en la ciudad como son Edu Hermida (Meninas de Canido) y Octavio (Malditos Pendejos), mientras que el sábado se reserva para el punk sin frenos de ACABa2.

Octavio Maldito, El Guilli, Eddy Bravo y Edi el Fabuloso son los nombres artísticos de los cuatro músicos que componen 3BT3, una banda que bebe de influencias latinas y andalusíes.

Los años de parón se han invertido en depurar una técnica a la que incorporaron sonidos rumberos y que enriquecieron con improvisaciones jazzísticas realizadas durante las horas de ensayos que comparten entre amigos. Toda una combinación que conserva el espíritu de fiesta al mismo tiempo que explora sonoridades bailables como las del bolero o chachachá.

El concierto abrirá las puertas a las 23.30 para empezar a las 23.45, mientras que la actuación del sábado 9 está fijada para las 24.00, también dejando paso al público desde un cuarto de hora antes. En el caso del primero, las entradas cuestan 10 euros en puerta (7 anticipadas, en el Sevilla y Casa do Fumador), y en el segundo 5 euros.

“Venimos a revivir los himnos que marcaron generaciones y a convertir cada concierto en una fiesta salvaje donde el pogo es obligatorio”, advierten desde ACABa2, una banda con versiones de Green Day, The Offspring, Måneskin, Blink-182, etc.