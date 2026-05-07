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Ilusiones

Trucos en el mercado, barrios y más rincones de Ferrol, este fin de semana en Porta Máxica

El festival de magia empieza en esta misma jornada con un espectáculo de calle de un experto en el público infantil

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
07/05/2026 22:43
presentación Festival Porta Máxica
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Jorge Meis
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Porta Máxica, el festival de ilusionismo que destaca por hacer de múltiples rincones de la ciudad escenarios estimulantes para el público, empieza este mismo viernes 8 con el Colectivo Máxico Lorc & Julit y Martín Varela llevando sus trucos al CHUF y a la residencia de mayores de Caranza. Ayer mismo se presentó en el Jofre este evento, que propone un programa prácticamente gratuito al completo, salvo la gran gala final, que llevará de vuelta al emblemático teatro.

El encuentro, “consolidado xa como un referente do ilusionismo do norte de Galicia”, tal y como destacó Maica García, concelleira de Turismo, “regresa con máis forza que nunca” después de ya haber dejado boquiabierto al público en 2022.

Organizado por el Concello de Ferrol, producido por Thinking Up Live y dirigido por el mago ferrolano Martín Varela, esta quinta edición pasa de la Navidad a la época primaveral, un cambio del que tenía “moitísimas ganas” su director. Así, se posibilita el primer llamamiento al público, este viernes 7 a las 17.00 horas en el Cantón, donde tendrá lugar el espectáculo de calle de Kayto, “un dos maiores expertos de toda España en maxia infantil”.

Martín Varela también destacó en el acto el homenaje que se realiza en la Gala Lorc & Julit a estos “embaixadores” de la ciudad, “que levaron a súa maxia por todo o mundo, e o nome de Ferrol”, plasmado para la historia en el título de su biografía.

Agenda

Debido al aplazamiento de la función de Joshua Kenneth en Caranza, con motivo de las obras del espacio, los siguientes escenarios serán, el sábado 8, el mercado de A Magdalena (12.00 horas) y centro cívico de Canido (13.30), antes de la gala en el Jofre.

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