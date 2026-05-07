Diario de Ferrol

Teatro

O debut do Balcón Teatro que fixo “sold out” na estrea lévase agora ao centro social Artábria

A compañía presenta en Ferrol 'Cinzas ás cinzas', este sábado 9

Redacción
07/05/2026 12:48
Estrea de 'Cinzas ás cinzas' nun auditorio muncipal de Cedeira ateigado
Cedida
‘Cinzas ás cinzas’ é a peza coa que debutou a compañía naronesa O Balcón Teatro a comezos deste ano, cunha estrea na que se esgotaron todas as entradas do auditorio municipal de Cedeira, onde previamente realizaran unha estadía artística grazas á colaboración do Concello. A obra, que destaca por revisitar o concepto do “true crime”, explorando a fina liña que separa o morbo do interese informativo, representarase este sábado 9 no centro social Artábria, no barrio ferrolán de Esteiro, e as persoas interesadas en asistir deberán reservar previamente a súa entrada.

Dirixida por Alex Rocha e interpretada por Sandra Martínez, Uxía Muíño e Nelu Vermouth, en todos os casos estreitamente vinculados á actividade cultural de Narón, a obra segue a historia dun crime. Trátase dun asasinato nun piso compartido que serve de punto de partida para de-senvolver unha peza na que o público tamén chega a formar parte da acción ao xulgar todo o que acontece.

Aínda que a entrada é libre, proponse unha contribución voluntaria (cun mínimo recomendado de 5 euros). As reservas poden formalizarse escribido un whatsapp ao 614 205 672.

A obra está protagonizada por catro compañeiros de piso, un deles sempre ausente

