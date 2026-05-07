Música y lecturas en el instituto de Canido para entregar los premios de ‘Inventa unha flor’

Entrega de premios de una edición anterior del Certame Literario 'Inventa unha flor', en este caso en el centro cívico de Canido Emilio Cortizas

Este año se celebra la XIV edición del Certame Literario ‘Inventa unha flor’, una actividad estrechamente relacionada con la festividad de Os Maios de Canido, por lo que la entrega de premios se incluye en la programación para invitar a todo el vecindario. El encuentro tendrá lugar este sábado 9, a las 11.30 horas en el pabellón del instituto, y además de leer los trabajos ganadores habrá música en directo por parte de distintas agrupaciones.

El IES Canido será el escenario de la resolución del certamen en esta convocatoria, en la que además de participar alumnado de este centro educativo también se presentaron desde los CEIPs Juan de Lángara y Cruceiro de Canido, el colegio San Rosendo y el instituto Ferrol Vello.

Para poner acompañamiento musical a la entrega de diplomas y medallas, participarán Pandeireteiras de Muíño do Vento, Concerto Tempiño y Tempo Novo, además de alumnado del San Rosendo y del Cruceiro de Canido.

Mediante el Certame Literario ‘Inventa unha flor’, que rinde homenaje a la tradición de Os Maios, se fomenta entre los concursantes la expresión artística, poética y gráfica.