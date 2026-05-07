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Ferrol

Multados con sanciones de entre 751 y 1.500 euros por depositar enseres en la vía pública sin permiso

Los dos infractores fueron apercibidos en las calles Chile y Cuntis

Redacción
07/05/2026 17:50
Carretera Alta del puerto vertedero de Enseres
El depósito de enseres inapropiado en un mal común de distintos puntos de la ciudad
Archivo
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La Policía Local ha sancionado a dos personas por depositar enseres en las calles Chile y Cuntis, sin contar con la autorización pertinente de la empresa encargada del servicio de recogida.

En ambos casos los responsables fueron identificados por agentes de la Policía Local y apercibidos para que procedieran a la retirada inmediata de los restos de muebles abandonados en calle.

Las sanciones previstas por este tipo de conductas oscilan entre los 751 euros y los 1.500 euros, al tratarse de infracciones graves contempladas en la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos.

Desde el Concello se recuerda a la ciudadanía que existe un servicio gratuito de recogida de enseres, a través del teléfono 981 32 69 00, con el objetivo de facilitar una correcta gestión de estos residuos y evitar su abandono en la vía pública.

Desde la administración local se apela a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de comportamientos incívicos cuando sean detectados, ya que la implicación vecinal resulta fundamental para combatir estas prácticas y contribuir al cuidado de los espacios públicos.

Desde principios del año la Policía Local sancionó la 10 personas por este tipo de infracciones.

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