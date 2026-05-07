Multados con sanciones de entre 751 y 1.500 euros por depositar enseres en la vía pública sin permiso

El depósito de enseres inapropiado en un mal común de distintos puntos de la ciudad Archivo

La Policía Local ha sancionado a dos personas por depositar enseres en las calles Chile y Cuntis, sin contar con la autorización pertinente de la empresa encargada del servicio de recogida.

En ambos casos los responsables fueron identificados por agentes de la Policía Local y apercibidos para que procedieran a la retirada inmediata de los restos de muebles abandonados en calle.

Las sanciones previstas por este tipo de conductas oscilan entre los 751 euros y los 1.500 euros, al tratarse de infracciones graves contempladas en la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos.

Desde el Concello se recuerda a la ciudadanía que existe un servicio gratuito de recogida de enseres, a través del teléfono 981 32 69 00, con el objetivo de facilitar una correcta gestión de estos residuos y evitar su abandono en la vía pública.

Desde la administración local se apela a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de comportamientos incívicos cuando sean detectados, ya que la implicación vecinal resulta fundamental para combatir estas prácticas y contribuir al cuidado de los espacios públicos.

Desde principios del año la Policía Local sancionó la 10 personas por este tipo de infracciones.