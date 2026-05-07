Máis dunha quincena de centros bibliotecarios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal reciben axuda para actividades
Todos os beneficiarios teñen adxudicada a mesma cantidade, que servirá para organizar o calendario Ler Conta Moito 2026
Entre os 190 concellos aos que chegará a subvención da Xunta de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura, a través do catálogo Ler Conta Moito 2026, figuran 16 localizados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. A relación das instalacións da Rede Galega de Bibliotecas Públicas que recibirán as axudas publicouse onte no DOG número 83, e, no caso das beneficiarias desta área territorial, adxudícanse 836,90 euros a cada unha.
As bibliotecas públicas municipais pertencentes á zona de Ferrolterra son as dos concellos de Ferrol, Narón, Cedeira, Fene, Ares, Mugardos, Moeche, San Sadurniño, As Somozas e Valdoviño.
Na comarca do Eume son beneficiarias as bibliotecas municipais das Pontes, da Capela e Ramiro Fonte, de Pontedeume.
Ademais, na zona de Ortegal recibirán o financiamento os centros de Ortigueira, Cariño e a do Barqueiro, que corresponde ao Concello de Mañón.
Por medio desta liña de axudas, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude trata de fomentar que o público se achegue a estes espazos bibliotecarios, propoñendo un calendario de actividades que resulte atractivo e conecte cos intereses dos distintos colectivos sociais.