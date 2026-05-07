Las docentes infantiles en huelga exigen reconocimiento educativo y reducir las ratios

Concentración de las educadoras en el Cantón de Molíns Martín Barreiro

La plataforma de trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) ha secundado la huelga general convocada por la CGT y apoyada por otros sindicatos. En Ferrol, la concentración se ha celebrado este jueves en el Cantón de Molíns.

Según el personal, las condiciones en las que trabajan actualmente no garantizan una atención adecuada a los niños y niñas de esa franja de edad.

En primer lugar, denuncian que las ratios están muy por encima de las recomendaciones de la Unión Europea y que no reciben una formación continua y actualizada. Además, aseguran que ahora mismo no disponen de tiempo suficiente para planificar y evaluar decentemente.

Otra de sus reivindicaciones es el reconocimiento educativo del ciclo 0-3, algo que consideran urgente. En concreto defienden que, como forma parte del sistema educativo, los más pequeños tienen derecho a una educación con perspectiva pedagógica y no “únicamente asistencial”. Por ello, exigen su adscripción a la Consellería de Educación.

Por último, las educadoras infantiles de Ferrolterra piden apoyo tanto a las Anpas como a la sociedad para mejorar la calidad educativa y confirman su asistencia a la manifestación estatal, convocada el sábado 23 de mayo en Madrid.