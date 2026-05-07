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Ferrol

La USC aborda la salud mental a través de una jornada cargada de propuestas socioculturales

Más de un centenar de personas participaron este jueves en el Campus Industrial ferrolano en el Festival Afrontemos

Redacción
07/05/2026 18:54
La vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, y el impulsor del programa Afrontemos, Valentín Escudero
La vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, y el impulsor del programa Afrontemos, Valentín Escudero
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La actividad en el Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) de Ferrol giró este jueves en torno a la salud mental. Y es que, en el marco del programa Afrontemos, una iniciativa de la institución educativa que desde 2021 busca dar apoyo a los alumnos en este ámbito, las instalaciones ferrolanas acogieron hoy un festival homónimo.

La jornada, como se detalló desde la UDC, buscaba precisamente afrontar la temática de la salud mental desde un enfoque multidisciplinar y cercano, a través de una serie de charlas y actividades socioculturales. Así, la propuesta arrancó con una presentación por parte de la vicerrectora del Campus, Ana Ares, y del director del programa Afrontemos, Valentín Escudero, que abordaron el papel de la universidad como un espacio de encuentro y sensibilización.

Posteriormente, se celebraron las conferencias ‘Por que non me fai caso o meu cerebro?’ y ‘Afrontemos a conduta suicida’, a cargo de José Eduardo Rodríguez, psicólogo de la Unidad de Prevención do Suicidio del Área Santiaria de Vigo. La mañana se completó con varios talleres centrados en la ansiedad, los primeros auxilios en el ámbito de la salud mental y las relaciones personales.

Ya por la tarde, la jornada mostró su faceta más distendida, comenzando con un obradoiro de percusión y ritmo “como ferramenta de benestar”. Seguidamente, la autora Bea Lema ofreció la conferencia ‘Bordar unha historia’ sobre su novela gráfica ‘O Corpo de Cristo’, tras la cual se proyectó un cortometraje basado precisamente en esta misma obra. La propuesta concluyó con la representación teatral de “Mama Cora” a cargo de Opaí Teatro y un coloquio con su directora, Cristina Mariño.

Así, desde el Campus Industrial se destacó la buena acogida de la iniciativa, en la que participaron más de 100 personas.

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