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Historia

La romanización de la ría de Ferrol será el tema de la conferencia abierta en la UNED

También se da la posibilidad de seguir la charla de este viernes 8 en línea, en directo o en diferido

Redacción
07/05/2026 18:40
Panorámica de la ría de Ferrol
Panorámica de la ría de Ferrol
Daniel Alexandre
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“La ría de Ferrol en época romana” es el título de la conferencia que impartirá este viernes 8, a las 19.00 horas en el Aula UNED de la ciudad naval (calle María 52-54), la doctora en Arqueología y profesora María J. Loira. Esta actividad está abierta a todo el público general interesado, de manera completamente gratuita, aunque debe inscribirse previamente a través del este enlace. Además, habrá la posibilidad de seguirla en línea.

El Aula UNED de Ferrol, centro asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de A Coruña, acoge esta ponencia en la que se dará cuenta de la particular configuración de la ría, localizada en un enclave estratégico, lo que provocó un desarrollo singular durante la época romana.

En una hora y media, las personas asistentes conocerán los factores que influyen en la intensidad y prontitud del proceso de romanización, que se puede constatar en la morfología de numerosos y diversos puntos de la zona, sirviendo hoy en día como registro de la dinámica de un territorio situado en medio de las rutas atlánticas.

La doctora María J. Loira Enríquez es profesora tutora de los grados en Geografía e Historia y en Historia del Arte en el centro UNED de A Coruña.

Online

Además del formato presencial, esta charla podrá seguirse de manera telemática, tanto en directo como en diferido, en cualquier caso también con necesidad de inscripción, que requiere darse de alta en el sistema de Extensión Universitaria.

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