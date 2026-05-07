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Sucesos

La colaboración ciudadana, fundamental para atrapar al 'piojo' en una nueva mañana de fechorías

Tras entrar a pedir dinero en la cafetería Stollen, sustrajo la mochila a una joven que había en el local hasta ser interceptado a escasos metros, en la calle de la Iglesia

Montse Fernández
Montse Fernández
07/05/2026 11:51
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El viejo conocido caco ferrolano se mostró en todo momento tranquilo
F.A.
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El 'Piojo' ha vuelto a hacer de las suyas. El viejo conocido caco de la ciudad fue detenido este jueves por agentes de la Policía Nacional tras ser interceptado por un joven que iba de camino a su trabajo y que vio a una chica gritando tras el.

Pasadas las diez de la mañana el piojo accedió a la cafetería Stollen por el acceso de la calle Concepción Arenal y pidió dinero a la primera persona que se encontró en una de las mesas, acto seguido vio la mochila de una joven colgada de una silla y, en cuestión de segundos, la cogió y salió corriendo.

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Dos personas mantuvieron al 'Piojo' inmovilizado hasta que llegó la Policía
F.A.

La chica, Liadne, empezó a gritar y salió tras él con ayuda de otros clientes del local. Finalmente lograron darle alcance en la calle de la Iglesia, a escasos metros, gracias a que un joven que pasaba por el lugar camino de su trabajo interceptó al caco y lo mantuvo inmovilizado durante unos minutos, con ayuda de otro hombre, hasta que llegaron dos agentes de la Policía Nacional, que realizaron las instrucciones pertinentes de toma de datos a todos los implicados.

Los trabajadores del local explicaron que todo "sucedió en segundos, entró y salió muy rápido, sin tiempo casi de reaccionar". Asimismo, explicaron que en un primer momento pensaron que a la joven se le había caído el café y que por eso gritaba, "es que yo ni tan siquiera lo vi entrar", añadía una de las camareras.

La joven Liadne tenía un "susto enorme" y lloraba desconsolada por el mal momento que había vivido pero aseguraba al agente que no le había atacado, a preguntas de éste. El funcionario público aprovechó para aclarar que no era lo mismo un hurto que un robo con fuerza, motivo por el cual insistió mucho en preguntar a la  joven si en algún momento le había agredido o lastimado físicamente. 

Numerosas personas se acercaron al lugar de los hechos a intentar consolar a la joven y esperar la llegada de la Policía Nacional, que se lo llevó detenido como en tantas otras ocasiones. Viendo la magnitud de los hechos, todo apunta a que el 'Piojo' sumará un nuevo hurto a su historial delictivo y, poco más.

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