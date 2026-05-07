Equiocio y Turismo de Galicia, una sinergia de éxito para Ferrolterra

Los integrantes de la reunión de trabajo entre Equiocio y Xunta de Galicia

Con la vista puesta en la XXXV edición de Equiocio Ferrol, el presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Lama, junto a la directora, Ana Pérez Lago, y el director deportivo, Federico Pérez Lago, mantuvieron en las últimas horas una reunión de trabajo con el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, en la que también tomó parte la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

El encuentro permitió abordar los principales ejes estratégicos de esta edición especial, que se celebrará en el campo de las Calabazas del 6 al 9 de agosto, y que está llamada a reforzar el posicionamiento del certamen como uno de los grandes eventos de deporte, turismo, cultura y ocio familiar de Galicia. Durante la reunión se analizaron los datos de impacto turístico, económico y social generados por Equiocio Ferrol a lo largo de sus más de tres décadas de historia, así como las nuevas líneas de crecimiento y proyección del evento de cara a esta edición.

El certamen supera ya de manera estable los 25.000 visitantes, reúne alrededor de 300 deportistas y más de 250 caballos, y genera un importante retorno económico directo para la comarca, consolidándose como un “auténtico motor turístico y económico para Ferrolterra”, apuntan.

La dirección de Equiocio Ferrol trasladó también al máximo responsable de la Axencia de Turismo de Galicia la importancia que tiene este evento anual de la ciudad naval como herramienta de promoción del territorio y del Xeodestino Ferrolterra, tanto a través de la presencia de visitantes nacionales e internacionales como mediante la difusión orgánica generada en redes sociales por los deportistas, equipos y acompañantes, que convierten a esta comarca en un escaparate turístico de enorme valor durante los días que dura la celebración

Año Xacobeo

En este contexto, una de las cuestiones abordadas fue el papel de Equiocio Ferrol como plataforma de promoción del Camiño Inglés y de la oferta de turismo activo y sostenible de Ferrolterra, especialmente en un horizonte marcado por el próximo Año Jacobeo 2027. La conexión del certamen con la naturaleza, el deporte al aire libre, la cultura y la identidad del territorio convierten al evento en un aliado estratégico para la proyección turística de Galicia.

Además, a lo largo de la reunión se puso también en valor el modelo diferencial de Equiocio Ferrol, pionero en combinar competición ecuestre de máximo nivel con una programación transversal que integra cultura, gastronomía, sostenibilidad, inclusión social y actividades para toda la familia. Una fórmula consolidada a lo largo de más de tres décadas y que hoy sitúa al evento como referente en el Noroeste peninsular.

La cita se celebrará el próximo verano en Covas.