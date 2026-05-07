El PSOE local pide una propuesta “ordenada” de desarrollo industrial para Ferrol

Puerto Exterior Martín Barreiro

En los últimos días se ha anunciado el compromiso de 100 millones de euros para el proyecto ‘Golfo Ártabro-Offshore wind’, para fabricación, ensamblaje y logística de eólica, se ha aprobado en el Consello de la Xunta pasos para dotar a Ferrol de suelo industrial en Mandiá, y se apunta al puerto exterior como posible destino de la china SIAC Motor. Los buenos tiempos que pueden llegar en materia industrial suponen también la necesidad de que unos proyectos no pongan en riesgo otros.

Así lo consideran los socialistas ferrolanos, cuyo secretario general, Ángel Mato, indica que “saudamos a posibilidade de diversificar a nosa economía coa chegada dunha fábrica de coches, pero sen comprometer sectores xa consolidados como a eólica mariña”.

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De este modo, apunta que no tendría sentido “enfrontar sectores industriais que son perfectamente compatibles se existe planificación e unha estratrexia seria de país”. En este sentido, pide a la Xunta y al Concello que no haya “improvisación” y reclaman que se presente una propuesta ordenada para el desarrollo industrial de la ciudad.

El portavoz municipal socialista apuesta por la eólica marina, indicando que representa una oportunidad “histórica” para la comarca, con la capacidad de generar cientos de empleos cualificados, industria auxiliar y actividad económica sostenida durante décadas, considerando un “erro” que la Xunta pueda poner en riesgo este proyecto ya avalado con fondos públicos estatales y europeos.

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También alude al Concello al tachar de “goberno irresponsable” al que “entregou o único gran espazo industrial público da cidade para a construcción de adestramento dunha Sociedade Anónima Deportiva”. Habla de “falta de planificación” y reclama transparencia sobre las negociaciones abiertas y en el caso de que haya alguna nueva inversión “se realice desde a compatibilidade a a planificación”.

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“Ferrol necesita máis industria, non substiuir unha oportunidade por outra”, concluye Mato.