Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE local pide una propuesta “ordenada” de desarrollo industrial para Ferrol

Saluda la posibilidad de la fábrica de vehículos MG, pero recuerda el compromiso con la eólica marina

Redacción
07/05/2026 22:06
Puerto Exterior
Puerto Exterior
Martín Barreiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

En los últimos días se ha anunciado el compromiso de 100 millones de euros para el proyecto ‘Golfo Ártabro-Offshore wind’, para fabricación, ensamblaje y logística de eólica, se ha aprobado en el Consello de la Xunta pasos para dotar a Ferrol de suelo industrial en Mandiá, y se apunta al puerto exterior como posible destino de la china SIAC Motor. Los buenos tiempos que pueden llegar en materia industrial suponen también la necesidad de que unos proyectos no pongan en riesgo otros.

Así lo consideran los socialistas ferrolanos, cuyo secretario general, Ángel Mato, indica que “saudamos a posibilidade de diversificar a nosa economía coa chegada dunha fábrica de coches, pero sen comprometer sectores xa consolidados como a eólica mariña”.

Ferrol se posiciona como favorita para la primera planta europea de SAIC

Más información

De este modo, apunta que no tendría sentido “enfrontar sectores industriais que son perfectamente compatibles se existe planificación e unha estratrexia seria de país”. En este sentido, pide a la Xunta y al Concello que no haya “improvisación” y reclaman que se presente una propuesta ordenada para el desarrollo industrial de la ciudad.

El portavoz municipal socialista apuesta por la eólica marina, indicando que representa una oportunidad “histórica” para la comarca, con la capacidad de generar cientos de empleos cualificados, industria auxiliar y actividad económica sostenida durante décadas, considerando un “erro” que la Xunta pueda poner en riesgo este proyecto ya avalado con fondos públicos estatales y europeos.

Jackets navantia saint brieuc foto jorge meis

El Miteco destina 100 millones a los puertos de A Coruña y Ferrol para proyectos de eólica

Más información

También alude al Concello al tachar de “goberno irresponsable” al que “entregou o único gran espazo industrial público da cidade para a construcción de adestramento dunha Sociedade Anónima Deportiva”. Habla de “falta de planificación” y reclama transparencia sobre las negociaciones abiertas y en el caso de que haya alguna nueva inversión “se realice desde a compatibilidade a a planificación”.

La Xunta inicia los trámites para dotar a Ferrol de suelo industrial

Más información

Ferrol necesita máis industria, non substiuir unha oportunidade por outra”, concluye Mato.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Una de las obras de la última exposición de Quessada en la comarca, en la Casa da Cultura de Fene, este mismo año de la mano de la asociación cultural Fuco Buxán

Dos exposiciones de arte comprometido se inauguran en un mismo día: Braxe y Quessada, de vuelta en Ferrol
Redacción
presentación Festival Porta Máxica

Trucos en el mercado, barrios y más rincones de Ferrol, este fin de semana en Porta Máxica
Rita Tojeiro Ces
El ideal gallego

El BNG denuncia la “dejadez” ante el estado de edificios como el Antiguo Hospicio
Redacción
Puerto Exterior

El PSOE local pide una propuesta “ordenada” de desarrollo industrial para Ferrol
Redacción