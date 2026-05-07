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Ferrol

El impacto de la IA en el mundo de la moda: el tema central de la jornada ‘The Future of Fashion Talent”

El evento de este año, celebrado en el Campus Industrial de Ferrol, ha reunido a varios expertos en este sector en auge

Redacción
07/05/2026 21:32
salón de actos do Campus, xornada The Future of Fashion Talent
Imagen de una de las charlas de la jornada celebrada en el Campus de Ferrol
Jorge Meis
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Este jueves, el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol ha acogido por cuarto año consecutivo la jornada ‘The future of fashion talent’. En esta nueva edición, titulada ‘Máis aló de ChatGPT – IA, Emprego e Moda‘, el encuentro ha reunido a diferentes profesionales de la tecnología, la formación y la industria para abordar el impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial dentro del mundo de la moda no sólo en la empleabilidad, sino también en el diseño, la producción, la sostenibilidad, la gestión y en la toma de decisiones.

La inauguración del acto, en la que participaron la fundadora del periódico organizador del evento– Modaes–, Pilar Riaño y el consejero delegado de Cinnamon News, Christian De Angelis, también contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares, y la edila de Educación y Universidade, Patricia Cons.

Por su parte, Ana Ares ha querido poner en valor este evento que, en pocos años, se ha convertido en un espacio “de reflexión estratéxica“ sobre el sector, mientras que Patricia Cons ha calificado de “apaixonante” la relación entre la IA, el mundo empresarial y la moda.

Ponencias y charlas

La jornada comenzó con la conferencia ‘Da sustentabilidade á IA: que está a facer a moda‘ de Pilar Riaño, para luego dar paso a la primera mesa redonda de la mañana: ‘Hard soft e outros skills nun momento de cambio‘.

En ella, los asistentes al campus ferrolano y las personas que han seguido el foro en línea pudieron escuchar las intervenciones de varios expertos, como por ejemplo la coordinadora del Máster en Tecnoloxía Textil e Moda Sostible de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, Belén Montero, el director de Recursos Humanos de Tendam, Ramón Amorós, o el presidente de Cointega, Javier Guerra.

salón de actos do Campus, xornada The Future of Fashion Talent
Los asistentes a la jornada 'The Future of Fashion Talent'
Jorge Meis

Más adelante, fue el turno de la segunda ponencia, centrada en el futuro de la moda y presentada por el personal de Recursos Humanos de Inditex.

Por último, tuvo lugar la segunda mesa redonda: ‘E a creatividade para cando? IA, ecodeseño e novos paradigmas‘, con aportaciones de la fundadora de The-Are, Rocío Botella, el cofundador de Elpulpo, José Antonio Chacón, la consejera delegada de Lady Pipa, Rocío Gómez, así como de la directora de la Cátedra UDC- Inditex de IA, Verónica Bolón.

La Xunta: a favor de la IA

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, clausuró el evento afirmando que una IA ética “trae grandes oportunidades” para los sectores estratégicos de la economía gallega, como es el caso de la moda.

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