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Ferrol

El BNG denuncia la “dejadez” ante el estado de edificios como el Antiguo Hospicio

Reclama una nueva ubicación para la agrupación Acotaga

Redacción
07/05/2026 22:11
Edificio del Antiguo Hospicio
Archivo
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El BNG de Ferrol ha denunciado el mal estado en el que se encuentra la parte del Antiguo Hospicio que da a la calle María y acusa de “dejadez” al ejecutivo local por no incluir la conservación de edificios municipales entre sus prioridades, aun cuando se trata de un inmueble con valor histórico como este, “deixando que continúe deteriorándose e sen visos de que se actúe sobre el ante a falla de un proxecto de rehabilitación”. Así lo explica el edil Roberto Montero, que considera de un gobierno “necio e incauto” dejar deteriorar los edificios públicos de gran valor mientras se gasta dinero en comprar otras parcelas e inmuebles en el centro de la ciudad.

Los nacionalistas advierten de que no reparar el edificio tiene otras consecuencias que inciden directamente sobre entidades ferrolanas como la banda de música Acotaga, que fue desalojada de este edificio sin que se haya ofrecido a este colectivo otro local en condiciones que satisfaga las necesidades de los más de 80 músicos que participan en esta asociación.

Montero considera necesario que, por parte del ejecutivo local, se elabore y acometa, de manera definitiva y a la mayor brevedad posible, un proyecto de rehabilitación, así como una reserva presupuestaria para ejecutar las obras de esta parte del Hospicio. Instan así al gobierno a que atienda sus reclamaciones y que se les garantice un local idóneo para su actividad a la agrupación musical.

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