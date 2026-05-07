Dos exposiciones de arte comprometido se inauguran en un mismo día: Braxe y Quessada, de vuelta en Ferrol

Una de las obras de la última exposición de Quessada en la comarca, en la Casa da Cultura de Fene, este mismo año de la mano de la asociación cultural Fuco Buxán Daniel Alexandre

Este viernes 8 se inauguran en espacios distintos dos exposiciones de autores de obras tan emblemáticas de la ciudad de Ferrol como el monumento que recuerda la historia del Día da Clase Obreira Galega, del escultor ferrolano Xoán Braxe, o el mural que desde hace precisamente 10 años se encuentra en el Auditorio municipal, en Caranza, ‘Defensa da Ría e da Vida’, del pintor ourensano Xaime Quessada.

Los dos actos contarán con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que en primer lugar se desplazará al centro cultural Torrente Ballester, donde se expondrá la muestra antológica de Braxe, denominada ‘É humanidade’, a partir de las 18.30.

Una hora después, a las 19.30, está previsto que comience el acto de apertura de la exposición de Quessada. En esta ocasión tendrá lugar en la galería de arte de la joyería Platas, que se localiza en la calle Real, organizada por el Liceo Europeo de las Artes.

Tanto Xoán Braxe como Xaime Quessada comparten una perspectiva artística comprometida con las luchas de la clase trabajadora.