Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actividades

Reto con premio polas Letras Galegas, que tamén se celebran na Escola de Idiomas de Ferrol

O documental da RAG sobre Begoña Caamaño, escritora homenaxeada este ano, proxectouse este mesmo mércores no centro

Redacción
06/05/2026 22:26
Proxección sobre Begoña Caamaño EOI
Presentou o filme Lucía Penabad, coordinadora do EDLG
Martín Barreiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Escola Oficial de Idiomas –EOI– de Ferrol non podía quedar allea á conmemoración do Día das Letras Galegas e, como cada ano, prolongan a programación alén da xornada do 17 de maio. Entre as actividades destaca unha exposición para achegarse á vida e obra da homenaxeada deste ano, a proxección do documental da Real Academia Galega –RAG– ‘Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul’, que tivo lugar este mesmo mércores, e o desafío que propoñen dende a biblioteca do centro.

O filme que dirixen Damián Varela e Alba López foi presentado pola coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega –EDLG–, Lucía Penabad, ofrecendo a oportunidade de gozar nunha gran pantalla da produción que a RAG pon a disposición en academia.gal.

Nos últimos ‘Petiscos de convivencia’ engadíronse todas as bandeiras das nacionalidades presentes na escola

O galego como vehículo de expresión universal que medra dende a Escola de Idiomas de Ferrol

Más información

Xa antes de estrear o mes de maio inaugurouse a programación das Letras na EOI, o pasado 30 de abril, cando o club de lectura do departamento de Galego celebrou unha sesión arredor da novela ‘Circe ou o pracer do azul’. Este título é un dos máis populares da homenaxeada xunto ao de ‘Morgana en Esmelle’, unha obra na que resignifica dende a súa ollada contemporánea e feminista un relato mitolóxico e o ambienta na parroquia ferrolá.

Dende a biblioteca da EOI propoñen ademais un desafío co que os participantes optarán a gañar un pequeno premio. Trátase dun formulario en liña no que as persoas voluntarias deberán respostar a 10 preguntas sinxelas sobre a escritora e xornalista Begoña Caamaño (Vigo, 1964 - Compostela, 2014).

Integrantes do equipo creativo, que cursan o ciclo Superior de Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Galletas da fortuna coas súas frases, videoxogos e máis recursos interactivos, no fanzine dixital ‘BegoZine’ que lembra a Begoña Caamaño

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

centro social mayores Río Xuvia aniversario de la ciudad

La población de edad se implica en el 300 aniversario del Ferrol Ilustrado
Montse Fernández
Cuestación Meis otra

La marea verde de la AECC vuelve este jueves a tomar las calles de Ferrol y comarca
Montse Fernández
Gil, Abalde y Moreda en el arenal de A Magdalena

Inversión del Gobierno para paliar los efectos del cambio climático en Ferrolterra
Verónica Vázquez
Proxección sobre Begoña Caamaño EOI

Reto con premio polas Letras Galegas, que tamén se celebran na Escola de Idiomas de Ferrol
Redacción