Reto con premio polas Letras Galegas, que tamén se celebran na Escola de Idiomas de Ferrol
O documental da RAG sobre Begoña Caamaño, escritora homenaxeada este ano, proxectouse este mesmo mércores no centro
A Escola Oficial de Idiomas –EOI– de Ferrol non podía quedar allea á conmemoración do Día das Letras Galegas e, como cada ano, prolongan a programación alén da xornada do 17 de maio. Entre as actividades destaca unha exposición para achegarse á vida e obra da homenaxeada deste ano, a proxección do documental da Real Academia Galega –RAG– ‘Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul’, que tivo lugar este mesmo mércores, e o desafío que propoñen dende a biblioteca do centro.
O filme que dirixen Damián Varela e Alba López foi presentado pola coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega –EDLG–, Lucía Penabad, ofrecendo a oportunidade de gozar nunha gran pantalla da produción que a RAG pon a disposición en academia.gal.
Xa antes de estrear o mes de maio inaugurouse a programación das Letras na EOI, o pasado 30 de abril, cando o club de lectura do departamento de Galego celebrou unha sesión arredor da novela ‘Circe ou o pracer do azul’. Este título é un dos máis populares da homenaxeada xunto ao de ‘Morgana en Esmelle’, unha obra na que resignifica dende a súa ollada contemporánea e feminista un relato mitolóxico e o ambienta na parroquia ferrolá.
Dende a biblioteca da EOI propoñen ademais un desafío co que os participantes optarán a gañar un pequeno premio. Trátase dun formulario en liña no que as persoas voluntarias deberán respostar a 10 preguntas sinxelas sobre a escritora e xornalista Begoña Caamaño (Vigo, 1964 - Compostela, 2014).