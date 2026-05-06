Profesionales del CHUF realizan controles de asma en el Día Mundial de esta enfermedad respiratoria

Profesionales del CHUF participaron en la mesa informativa instalada en el pasillo de acceso del Marcide ASF

Nueva acción temática en el hospital Arquitecto Marcide que este miércoles acogió la elaboración de test de control de asma para localizar a posibles pacientes no controlados hasta la fecha y ofrecer consejos clave en el Día Mundial del asma.

De este modo, profesionales del CHUF daban cuenta de todo lo relacionado con esta patología en una mesa informativa instalada en el pasillo principal del Hospital Arquitecto Marcide, destacando algunas premisas como tener presente la importancia de consultar con un médico ante la presencia de síntomas respiratorios constantes y repetidos; que el asma puede aparecer a cualquier edad; y que los pacientes diagnosticados deben seguir el tratamiento prescrito, tal y como explicaba el especialista en Neumoloxía del Área, Guillermo Padín Pico, responsable de la Unidad de Asma de este Servicio.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación de los bronquios y de la vía aérea en general. Los principales síntomas de la misma suelen producirse al realizar ejercicio físico, por las noches, o tras respirar un alérgeno o sustancias del medio ambiente que provocan estos síntomas.

Es una patología que se puede controlar y, para eso, es necesario realizar correctamente el tratamiento prescrito y evitar desencadenantes como la exposición a potenciales agentes alérgicos u otros aspectos en los que incidió el profesional “moitas veces a dificultade é a adherencia ó tratamento, ou o infradiagnóstico, porque se produce en xente nova que non consulta. Hai que facelo cando se teñen catarros frecuentes, tose persistente, ou falta de ar cos esforzos”

Esta enfermedad inflamatoria crónica supone el 30% del total de las enfermedades respiratorias. Es una de las tres problemáticas más habituales en este ámbito campo junto con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o la apnea del sueño. Afecta a entre un 5% y un 10% de la población. La mayor parte de las personas diagnosticadas son seguidas por los profesionales de los centros de salud. Asimismo, a las consultas de Neumoloxía del Complexo Hospitalario llegan los casos más graves o que ofrecen dudas diagnósticas, y a los que se les realizan pruebas complementarias y un mayor seguimiento.

Casos difíciles

El Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol cuenta con una unidad monográfica de asma desde octubre de 2017, en la que se atienden unos 30 pacientes a la semana, y en la que se sigue la cerca de 450 con casos difíciles, tras haber sido derivados por los propios especialistas en Neumología para un seguimiento y tratamiento más complejo. Son casos de asma muy sintomáticos y que empeoran a pesar de seguir un tratamiento idóneo y hacerlo correctamente, como aseguran desde la unidad, que está acreditada con excelencia a nivel nacional por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) desde marzo de 2022.

Aquí se ofrecen todas las novedades terapéuticas existentes, como asegura el especialista, Guillermo Padín. En la mayoría de casos se administran a estas personas preparados mensualmente y hay quien lo hace de forma autónoma en su propio domicilio.