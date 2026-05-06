Presentación

Os ‘Diarios’ da Guerra Civil ampliados de Syra Alonso preséntanse no Ateneo Ferrolán

No pasado 2025, o seu marido, o pintor Francisco Miguel, foi enterrado na Coruña despois de 87 anos nunha foxa común

Redacción
06/05/2026 11:53
Patricia G. Fraga
O Ateneo Ferrolán acolle a presentación da nova edición actualizada e ampliada con material inédito, tanto textos coma imaxes, dos ‘Diarios (1938 e 1945)’ de Syra Alonso, unha das máis destacadas cronistas da represión franquista. No exemplar participan tres especialistas na autora, a ensaísta e xornalista Carme Vidal, Anxos Sumai García como tradutora da obra ao galego e o profesor e investigador Conrado J. Arranz, este último dende México.

Alvarellos Editora publica esta obra que actualiza e amplía o volume que veu a luz no 2000, cando se descubriron os manuscritos que relatan o terror vivido en Galicia e a loita de Syra Alonso (A Coruña 1899-México, 1970) por salvar ao seu marido, o pintor Francisco Miguel (A Coruña 1897-Carballo 1936).

O 3 de agosto de aquel ano no que comezou a Guerra Civil, Francisco Miguel foi detido polos sublevados e despois de 26 días apareceu asasinado xunto a Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga e Pedro Pinilla Calvete. Todos foron enterrados na parroquia de Bértoa, en Carballo, aínda que os restos non serían identificados até o mes de setembro do 2023, cando a Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica –ARMH– ocupouse da exhumación dos catro corpos.

