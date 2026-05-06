La población de edad se implica en el 300 aniversario del Ferrol Ilustrado

Rosa López compartiendo la actividad manual con algunos usuarios del centro de día Río Xuvia Jorge Meis

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, visitó este miércoles a los usuarios del centro de día Río Xuvia para compartir con ellos una actividad relacionada con el 300 aniversario del Ferrol modernista y que busca la participación de los mayores de la urbe, del mismo modo que lo harán también los más pequeños. Así, los residentes de más edad y los de menos compartirán una actividad intergeneracional enmarcada en los actos del VI Festival de la Ilustración, que ha debido posponerse por mal tiempo hasta final de mes. Mientras los pequeños formarán el número 300 con cartulinas de colores así como la bandera de la ciudad, los mayores mostrarán sus paneles decorados, que elaboran estos días.

“Vengo muy contenta porque han acogido muy bien la propuesta, se han implicado y lo hemos pasado todos muy bien, aprendiendo los unos de los otros, ya que a algunos se les daba mejor que al resto y los que más sabían ayudaban”, explicaba la responsable municipal tras participar en el taller, en el que ha tomado parte un bueno grupo de usuarios del centro.

Estoy muy contenta porque han acogido muy bien la propuesta Rosa Martínez Beceiro

La responsable de las políticas sociales del Concello precisaba que la actividad se desarrolla en todos los centros de día públicos de la ciudad, a los que se ha surtido del material preciso para elaborar un mural con un número 300 en el centro, que deberán decorar con pequeñas florecillas realizadas con papel de colores que ellos diseñan, cortan y pegan.

Un usuario del centro coloca una de las flores Jorge Meis

La actividad, subrayó Martínez, constituye para ellos un día “diferente, entretenido”, en el que comparten con los demás un rato, una propuesta con la que, además, trabajan la motricidad fina, su imaginación y, sobre todo, “salen de sus rutinas habituales”, al tiempo que socializan.

Todos los mayores que así lo quieran estarán presentes en la plaza de Armas el próximo día 29 durante la celebración del VI Festival Ferrol Ilustrado.