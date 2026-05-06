La marea verde de la AECC vuelve este jueves a tomar las calles de Ferrol y comarca

Los voluntarios volverán a distribuirse por las vías más céntricas de la urbe y de los concellos de Narón, Fene y Neda AEIG

Día de cuestación por parte de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en las calles de Ferrol y otros concellos de la comarca este jueves. Esta marea verde de esperanza volverá a movilizar a la sociedad local para conseguir fondos para impulsar la investigación y una atención más humana frente a la enfermedad.

Desde la entidad social recuerdan que el cáncer “continúa siendo, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo padecerán a lo largo de sus vidas.

Ante esta realidad desde la AECC se vuelve a apelar a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas, el tradicional ‘Día de la Cuestación’. Dicho lo cual, pacientes, voluntariado y socias y socios sumarán esfuerzos durante toda la jornada para pedir la colaboración y la implicación de la ciudadanía para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

De este modo, bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña pone el foco este año en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la asociación, que, “aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza”, advierten, al tiempo que recuerdan que “cada vez que alguien se para a colaborar en la cuestación, está apoyando a miles de pacientes y a la investigación. El cáncer es una realidad muy cercana en nuestra provincia, en nuestras familias y en nuestros amigos. Cuando tú te detienes un momento, nosotros podemos seguir acompañando, investigando y estando cerca de quien lo necesita. Porque el cáncer nos afecta a todos, en la respuesta a la enfermedad todos somos necesarios” explica Javier Álvarez Barbeito, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer.

Una veintena de mesas

La tradicional jornada de cuestación contará en Ferrol y comarca este año con 23 mesas repartidas por diferentes localizaciones. Los 75 voluntarios que saldrán a la calle en esta ocasión portarán las tradicionales huchas en las que se deposita la cantidad que cada persona quiera aportar a la causa, pero también se ayudarán de sistemas más actuales como TPV o dispositivos móviles, facilitando así la colaboración ciudadana. Desde la AECC recuerdan además que habitualmente está activo el bizum de la entidad provincial para que se puedan hacer llegar las aportaciones que se desee en cualquier momento del año, y también hoy. El código para hacerlo es el 06505.

Cabe precisar que el año pasado se recaudaron en toda España en esta jornada más de 3,3 millones de euros.

Isabel Estevan, la presidenta de la Junta Local de la AECC de Ferrol, aseguraba al respecto de este día que “en Ferrol siempre hemos sentido el respaldo de la gente, ese impulso que nos ayuda a seguir adelante frente al cáncer. Sabemos que este 7 de mayo volverá a ser así, porque el cáncer está presente en nuestras familias, en nuestro entorno y en nuestras vidas y, ante una realidad así, la única manera de afrontarla es sumando a todos los ferrolanos y ferrolanas”.

En este tradicional día de la cuestación, además de las mesas, se suman diversos colaboradores como Capitanía, el centro Esther Pilates y varios centros educativos de la ciudad.

Desde la delegación ferrolana de la AECC recuerdan asimismo que cada aportación lograda durante esta destacada jornada solidaria “ayuda a sostener el cuidado integral que la entidad ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por esta enfermedad”.

Red de investigación

Es importante que la ciudadaniá entienda que todo el dinero recaudado en el día de hoy se dedicará a investigar el cáncer, la única vía para atajarlo. Gracias a la AECC –la entidad social privada que más fondos destina al cáncer en el país– más de 3.000 investigadoras e investigadores trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar el objetivo fijado por la organización: superar el 70% de supervivencia en 2023. Se trata de la mayor red de investigación a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones de 38 provincias.