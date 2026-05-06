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La científica y novelista ferrolana Mar Durán vuelve a superarse alcanzando un nuevo hito

En 2025 pasó a formar parte, junto a algunos de los investigadores más importantes del mundo, del grupo internacional Sigma Xi

Redacción
06/05/2026 22:13
En el centro, Mar Durán; el director de tesis, César San Juan, a su izquierda
En el centro, Mar Durán; el director de tesis, César San Juan, a su izquierda
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Mar Durán, profesora titular de Psicología Social en la Universidade de Santiago de Compostela –USC–, que desde el año pasado comparte membresía con algunos de los científicos más destacados del mundo en Sigma Xi, una prestigiosa sociedad científica internacional, acaba de alcanzar un nuevo hito. Se trata del segundo doctorado que resuelve con cualificación de sobresaliente Cum Laude y con mención internacional, coviertiéndose ahora también en Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco –UPV/EHU–.

El segundo doctorado de carácter internacional se suma al obtenido en 2002, en la especialidad de Psicopedagogía, en la Universidade da Coruña –UDC–, que fue el primero. Así, Durán refuerza una proyección científica sólida que ya ponía en práctica dentro del Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia –Idega–, además de como investigadora principal del grupo Ultramar, que con su nombre rinde homenaje al colegio que empezó su andadura en la plaza ferrolana.

Una ferrolana entre los científicos más destacados del mundo: Mar Durán entra en Sigma Xi

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“Este doctorado no solo representa una meta personal, sino un compromiso renovado con la investigación de rigor y la formación de las futuras generaciones de psicólogos en Galicia”, destacaron desde el círculo más cercano al grupo de investigación de Mar Durán.

Aparte de su faceta científica, la ferrolana también reservó un espacio importante en su trayectoria para el mundo de las letras, desarrollando su labor de escritora con resultados como la publicación de novelas destacadas: ‘Un viaje de ida y vuelta’ y ‘La montaña del sirviente’. En particular, este último título fue presentado en la prestigiosa Feria del Libro de Sant Jordi, en Barcelona.

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