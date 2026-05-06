Formalizado el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria del Concello de Ferrol

La implantación del nuevo servicio, especialmente de los cambios más drásticos, se hará de forma paulatina Daniel Alexandre

El nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno municipal desde hace más de una década, es ya una realidad. Según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Concello ferrolano formalizó esta semana el encargo con la compañía adjudicataria del lote 1, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copasa y Setec.

Como se recordará, la concesión provisional de este servicio se anunció el pasado 9 de febrero tras su aprobación en Xunta de Goberno Local (XGL), abriéndose posteriormente un período de 20 días para la presentación de alegaciones. Un total de tres compañías que optaron al contrato pero que no fueron seleccionadas recurrieron la decisión, siendo todas las instancias resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) entre finales de marzo y comienzos de abril.

Así, como anunció el alcalde, José Manuel Rey, la XGL, en su sesión del 13 de abril, reanudó el procedimiento de adjudicación tras la resolución del organismo autonómico, levantando con ello la prórroga temporal establecida con la anterior concesionaria, Urbaser. De este modo, si bien la formalización se retrasó ligeramente respecto a los planes del Consistorio –se planteó para el propio mes de abril–, este trámite definitivo se concretó esta semana, lo que, en la práctica, se traduce en que, en los próximos días, la nueva prestación entrará en funcionamiento.

Y es que, como detalló hace escasos días el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, si bien la empresa cuenta con un plazo de un mes para comenzar a funcionar tras la firma del contrato, esta manifestó su disposición de “ponerse a trabajar” de forma casi inmediata. No obstante, esto no significa que estará plenamente operativa de inmediato, dado que, como explicó el alcalde, los cambios y nuevos servicios se implantarán de forma paulatina.

Un ejemplo de ello es la sustitución de contenedores y papeleras y la eliminación de los colectores subterráneos, que se realizará a lo largo de los próximos meses.