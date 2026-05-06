Ferrol se posiciona como favorita para la primera planta europea de SAIC

La planta, de hacerse realidad, se ubicaría en los terrenos concesionados a Windwaves AEIG

La compañía china SAIC –antiguamente conocida como Shanghai Automotive Industry Corporation– sigue avanzando en sus planes de establecer una planta de ensamblaje de vehículos en Europa y Ferrol parece estar en su punto de mira para ubicar sus instalaciones. Así lo avanzó este miércoles el portal especializado La Tribuna de Automoción, señalando que “fuentes fiables del sector” apuntan a la ciudad naval como favorita para acoger la mencionada factoría.

Esta sería, por tanto, la segunda de las seis grandes empresas chinas –en este caso, además, la más importante– que ponen el foco en Ferrol como punto de entrada al mercado europeo, después de que la Beijing Automotive Industry (BAIC), a través de su filial ‘premium’, Arcfox, mostrase su interés en desembarcar y almacenar sus vehículos en Curuxeiras en mayo de 2024. Así, la medida comunitaria que parece haber sido la responsable de que esta primera operación no llegase a buen puerto, el incremento de aranceles a la entrada vehículos chinos en Europa, también se antoja como el detonante para el establecimiento de esta futura factoría.

Y es que, como señala el mencionado medio, la planta –que sería de su marca comercial, MG, una de las más vendidas en la UE– no sería como tal, sino un punto de ensamblaje de componentes que serían transportados por vía marítima desde China y Tailandia, con una producción estimada de 120.000 unidades anuales. Asimismo, en la información inicial se apunta a los terrenos del puerto exterior concesionados a Windwaves Offshore –la antigua Nervión, propiedad del Grupo Amper– para la localización de dichas instalaciones.

El problema, como destacó La Tribuna, es que esta parcela, de unos 80.000 metros cuadrados, está destinada a uno de los dos centros de ensamblaje de componentes de eólica marina de la compañía en la provincia –el otro estará en el puerto de Langosteira, en A Coruña– y, de hecho, el acto de colocación de la primera piedra, tras obtener la licencia de obra por parte del Concello en 2025, estaba programado para el primer trimestre del año, aunque al final fue suspendido. En cualquier caso, desde el medio especializado se señaló que la Xunta supuestamente está en conversaciones con la firma de ingeniería para abordar esta coyuntura. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao declinó hacer declaraciones al respecto por prudencia, al ser unas negociaciones que competen a otras administraciones.

El establecimiento de la planta en terrenos de la comarca, por otra parte, parece no ser algo novedoso, habiendo hecho la compañía en el pasado una prospección de localizaciones en Narón y As Pontes. No obstante, las características geográficas de Caneliñas –un puerto de mucho calado, al resguardo de la ría y con gran potencial de explotación–, sumadas a su capacidad logística, con conexión directa a la AG-64 y en un futuro próximo con servicio ferroviario propio –con vistas a integrarse en el Corredor Atlántico–, la hacen ideal para esta planta.

En este sentido, desde el portal especializado señalan, además, que la reciente visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, al gigante asiático estuvo estrechamente relacionada con esta operación, recordando que los representantes autonómicos se reunieron hasta en dos ocasiones con los directivos de la empresa automovilística –además de realizar una visita a una de sus plantas de producción e incluso probar uno de sus vehículos en un circuito–.