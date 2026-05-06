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Ferrol

El PSOE propone la puesta en marcha de un mecanismo de evaluación de intervenciones

Plantea un modelo que permita hacer un seguimiento de las incidencias y su arreglo

Redacción
06/05/2026 19:31
Baches
Los socialistas incidieron en el aumento de las quejas vecinales por desperfectos
Jorge Meis
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El grupo municipal socialista trasladó al gobierno local, en el marco de la última comisión de Obras e Servizos, una propuesta de cara a mejorar el mantenimiento general en el concello.

Tal y como detalló el edil Julián Reina a través de un comunicado, la iniciativa plantea el establecimiento de “elementos de avaliación” de las actuaciones en marcha o pendientes que permitan “aplicar correccións inmediatas” en caso de detectarse un problema persistente. “Non podemos permitir que un bache ou unha zona de lixo acumulado se convirtan en parte da paisaxe urbana por falta de seguimento”, aseguró el concejal, apuntando que, a su juicio, la actual gestión “está fallando” principalmente “no retorno da información e a eficacia na resolución”.

De este modo, ante “a crecente vaga de queixas veciñais” y “o deterioro de diversos espazos públicos”, la formación insiste en la necesidad de realizar un seguimiento adecuado de cada incidencia, desde que “se xera a queixa”, hasta que se ejecuta una solución definitiva. “A cidadanía merece saber en que punto se atopa su reclamación e por que, en moitos casos, as solucións non chegan ou son insuficientes”, defendió el socialista.

Así, desde el grupo municipal se apuesta por el establecimiento de “mecanismos de control” de cara a hacer de las comisiones informativas “ferramentas útiles de participación”. “A transparencia non é só publicar datos, é demostrar que o Concello traballa para mellorar o estado de abandono que hoxe sofre a nosa cidade”, sentenció Reina.

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