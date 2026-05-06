El pianista Miguel Matamoro debuta en Ferrol con el concierto de cámara ‘Cadernos de Loira’

La obra de Matamoro (1991) ha sido interpretada en siete países María Diez

Después de haberse estrenado su obra sinfónica ‘Endurance’ con la Real Filharmonía de Galicia en el Auditorio de Ferrol, cerrando la temporada pasada, el compositor y pianista vigués Miguel Matamoro debuta en la ciudad para presentar ‘Cadernos de Loira’, este jueves 7 en el teatro Jofre. La obra se inspira en la fuerte conexión del autor con la playa de Marín que le pone nombre, donde se instaló hace siete años, cuando regresó a su Galicia natal.

Este último concierto de cámara de la presente temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que organiza la cita en colaboración con el Concello de Ferrol, dará a conocer el resultado de un trabajo que empezó inspirado por el arenal de Loira, comenzando unos apuntes de piano que continuaría por otros puntos del territorio gallego para formar la selección completa.

Así pues, el público se encontrará con músicas basadas en experiencias autobiográficas, vinculadas a la geografía y con referencias al paisaje rural gallego, en las que se advierten influencias tanto del estilo clásico como del jazz y el folclore.

“Se trata de reivindicar lo que para mí siempre han sido el piano y la música clásica, para salir un poco de esas convenciones y esos corsés”, expresó el propio Miguel Matamoro.