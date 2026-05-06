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Ferrol

El Miteco destina 100 millones a los puertos de A Coruña y Ferrol para proyectos de eólica

Los organismos presentaron el proyecto conjunto 'Golfo Ártabro-Offshore Wind' de infraestructuras portuarias

Redacción
06/05/2026 19:37
Jackets navantia saint brieuc foto jorge meis
La propuesta conjunta de Ferrol y A Coruña fue la que obtuvo mayor puntuación
Jorge Meis
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció este mediodía la resolución provisional de las ayudas correspondientes al programa Port-Eolmar, valoradas en 212 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation. En el marco de esta iniciativa, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de infraestructuras portuarias ligadas a la eólica marina y el almacenamiento energético, los puertos de Ferrol y A Coruña recibirán unos 100 millones de euros para su proyecto conjunto ‘Golfo Ártabro-Offshore Wind’.

Así, desde ambas instituciones portuarias se destacó que su propuesta, que tiene como objetivo último la creación de un ‘hub’ de fabricación, ensamblaje y almacenamiento de componentes para este sector económico, fue la mejor valorada de las recibidas por el Miteco, logrando una puntuación de 90,67 sobre 100. Entre otras fortalezas del proyecto, los organismos hicieron hincapié en su grado de madurez; las capacidades logísticas de ambas infraestructuras; las expectativas de creación de empleo y los criterios económicos. Asimismo, en el caso concreto de Ferrol, la Autoridad Portuaria informó de que la ayuda se destinará a adaptar sus muelles a los requerimientos del sector, con la previsión de construir nuevas instalaciones en una futura segunda fase. En total, la inversión de carácter privada ligada a este proyecto es de 281 millones de euros.

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