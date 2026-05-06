El Consistorio instala nuevos bancos en el barrio de O Bertón y en el entorno de As Pías

Operarios municipales instalando el mobiliario urbano Jorge Meis

El área de Obras e Servizos del Concello de Ferrol acometió en los últimos días varios trabajos de puesta en valor de zonas verdes y de recuperación de elementos vegetales y mobiliario urbano. Se trató, como relató el concejal responsable de este departamento, José Tomé, de dos actuaciones diferenciadas que beneficiarán a los vecinos del eje O Bertón-As Pías, de los dos Ensanches y de la parroquia de Doniños.

Por una parte, detalló el edil, el gobierno local procedió este miércoles a iniciar la instalación de 26 nuevos bancos y cuatro sillas en O Bertón y en el entorno de la avenida de As Pías. Los elementos, añadió, están fabricados con plástico reciclado y son del tipo antivandálicos. A este mobiliario se suma la restauración de los trece asientos existentes en las inmediaciones del área infantil próxima a la avenida Salvador Allende y de otros tres junto al parque canino.

Por otro lado, el personal técnico de la empresa responsable del servicio de Parques e Xardíns completó este miércoles el trasplantado de siete unidades vegetales de camelia japónica procedentes del área verde de la plaza Rosalía de Castro, en San Xoán, actualmente en plena renovación. Esta intervención de aprovechamiento, apuntó Tomé López, ha permitido mantener estos ejemplares e integrarlos en su nueva ubicación –concretamente, cuatro han ido a parar al entorno de la calle Río Xuvia, en el Ensanche A, mientras que los tres restantes se plantaron en Ultramar –dos en la plaza de Toxos e Froles y otro en Jorge Borrow–.

También de este espacio en obras se han recuperado cuatro bancos, que tras ser lijados y pintados fueron instalados en varios puntos del paseo marítimo de Doniños –además de reponerse los que habían sido retirados en el pinar de este mismo espacio natural–. Así, desde el área de Obras e Servizos se afirmó que estas actuaciones se enmarcan en el compromiso del gobierno municipal “cun modelo de cidade máis verde, sostible e amable”.