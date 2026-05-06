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Aplazado por defunción el homenaje a las Mulleres Bravas de Canido
Se suspende la actividad del programa de Os Maios de este mismo miércoles, que continúa con la presentación de 'Memorias dun porco teixo'
La actividad que se incluía para este mismo miércoles 6 en el programa de Os Maios de Canido se ha aplazado por la defunción de la vecina del barrio Maru Seoane, una de las fundadoras del colectivo de Mulleres Bravas al que estaba previsto rendir homenaje esta tarde.
El programa del popular evento, que también incluía este miércoles una merienda intergeneracional en la SRD Canido, continuará este jueves 7 en el centro cívico. A las 20.00 horas, Xosé Manuel Felpeto Carballeira presentará su libro 'Memorias dun porco teixo'.