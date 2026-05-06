Aplazado por defunción el homenaje a las Mulleres Bravas de Canido

Imagen de la merienda intergeneracional celebrada el año pasado en la SRD Canido Jorge Meis

La actividad que se incluía para este mismo miércoles 6 en el programa de Os Maios de Canido se ha aplazado por la defunción de la vecina del barrio Maru Seoane, una de las fundadoras del colectivo de Mulleres Bravas al que estaba previsto rendir homenaje esta tarde.

El programa del popular evento, que también incluía este miércoles una merienda intergeneracional en la SRD Canido, continuará este jueves 7 en el centro cívico. A las 20.00 horas, Xosé Manuel Felpeto Carballeira presentará su libro 'Memorias dun porco teixo'.