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Manifestaciones

A por el segundo día de huelga de la educación en Ferrol, ahora con el foco en el ciclo de 0 a 3 años

El sector público reivindicó este mismo miércoles consignas en común con la manifestación del jueves como la bajada de ratios

Redacción
06/05/2026 22:06
Concentración CIG Ensino
La movilización de este miércoles terminó en el Cantón, donde se convoca la concentración del jueves 7
Martín Barreiro
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Entre este miércoles 6 y jueves 7 se está viviendo en Ferrol, simultáneamente a otras ciudades de Galicia, unas jornadas de huelga por la educación, que en ambos casos unifican a numerosos colectivos. Si el primer día se puso el foco en la defensa del sector público, en la manifestación del segundo, a las 18.00 horas en la plaza da Constitución, en el Cantón, el protagonismo recaerá en el ciclo de 0 a 3 años incluida en la etapa de Infantil (0 a 6 años).

La movilización de este jueves, convocada por la plataforma gallega en defensa del primer ciclo de Educación Infantil, se extiende por distintos puntos del territorio estatal, en los que confluyen intereses de centros públicos, privados y concertados. Así pues, en el manifiesto se expresará el respaldo a las personas trabajadoras que están en huelga indefinida en Madrid.

Unha das mobilizacións realizadas por distintos puntos de España, como en Madrid que continúa a folga indefinida

Educación Infantil de 0 a 3 anos unida e de amarelo na folga estatal con manifestación en Ferrol

Más información

Desde Ferrol en Común animan a participar en la manifestación, apoyando demandas como la dependencia de la Consellería (hasta ahora se enmarca en Política Social) y la obsolescencia del modelo “coidar para conciliar”.

Esta protesta se suma a la que convocaron este mismo miércoles distintas ANPAs, Asembleas Abertas do Ensino Público, sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidariedade Obreira y CNT) y de alumnado (Fervenza, Erguer, Sindicato de Estudantes), así como otros colectivos como la Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público –Agoep– y Nova Escola Galega –NEG–. En este caso la reivindicación se dirigía directamente a la Consellería de Educación.

Preparativos da manifestación no colexio de Ponzos

Manifestacións polo ensino público galego que tamén chegan este mércores a Ferrol

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