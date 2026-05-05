Una muestra de pinturas contra la guerra llega a un Exponav con novedades

Detalle de una exposición pictórica anterior en Exponav Jorge Meis

‘Colores del mundo rompen fronteras’ es el nombre de la exposición que se inaugurará este jueves 7, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav. Esta constituye una ocasión perfecta para disfrutar de algunas de las novedades del museo, entre las que destaca, además de la remodelación de la Sala de Fundición, la iniciativa dirigida al público infantil de los ‘Cuadernos de bitácora’, y aquellos que se animen a participar recibirán un regalo.

Paloma Díaz-Castroverde Benavente y Juan Massana del Castillo son los artistas que dieron origen a esta última propuesta expositiva, a la que se sumaron los pintores Carlos Barcón Collazo y Francisco Ruiz Gómez. Con el comisariado de María Fernanda Miguélez Pose, la selección se inspira en “los episodios bélicos que solo nos dejan lucha, muerte y destrucción” para poner la vista en un mundo armonioso en el que los pueblos convivan, abriendo un diálogo intercultural a través de los colores.

Los artistas que están detrás de esta muestra, que permanecerá abierta con entrada libre hasta el domingo 31, tienen una amplia trayectoria en el mundo de la pintura. En primer lugar, Paloma Díaz-Castroverde adquirió su formación artística en San Fernando y en La Palma, y sus obras, inspiradas en pueblos y ciudades de todo el mundo, pueden encontrarse en España, Venezuela y Argentina. Por su parte, Juan Massana, un nombre que también se asocia a distintos poemarios, es una reconocida firma a la que expuso en la Olimpiada Cultural de Los Ángeles y la Biblioteca Nacional le dedicó la muestra ‘Massana, pintura y literatura’, además de encargarle el retrato de José Jiménez Lozano, Premio Cervantes 2022.

A estos se sumaron el ferrolano Carlos Barcón, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia y de la Academia de las Artes y las Ciencias Militares que tiene obra repartida por distintas partes del mundo, y Francisco Ruiz, asturiano residente en Cambre de formación autodidacta.

Novedades

Los niños y niñas que visiten el museo de Exponav podrán cubrir las fichas ‘Cuaderno de bitácora’ para recibir su regalo, una serie de documentos con fotografías y descripciones de piezas que deben ser localizadas e identificadas.

Además de incorporar un nuevo horno de fundición cedido por el Arsenal, que se localiza en la sala recientemente remodelada, entre las novedades figura la próxima visita guiada gratuita, en la que se podrán conocer, precisamente, las piezas relacionadas con la base militar en la Ilustración. El encuentro se celebrará el sábado 23, a las 12.00 horas (inscripciones en el correo exponav@exponav.org o llamando al 981 359 682).