Rey Varela celebra la licitación del plan de ordenación para dotar a Ferrol de suelo industrial

El parque empresarial compartirá espacio con la ciudad deportiva del Racing AEIG

El pasado lunes, día 4, el gobierno autonómico anunció, tras su aprobación en el Consello da Xunta, el inicio de la licitación para la redacción del Plan Estruturante de Ordenación do Solo Empresarial (Peose), un paso fundamental para solventar la histórica problemática de falta de superficie industrial en Ferrol.

Con motivo de este anuncio, el alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey, celebró este martes el comienzo de la tramitación, señalando que este documento permitirá “definir o ámbito concreto” de esta área determinante “para o futuro da nosa cidade”. En este sentido, Rey Varela incidió en que uno de los grandes “retos” del municipio es, precisamente, “contar con solo industrial” y que uno de los objetivos de su gobierno era hacer de esa necesidad “unha realidade”.

El futuro Peose, aseguró el regidor, “permitirá delimitar tamén as fases de como imos conseguir” esa superficie de cara a que “novas empresas cheguen a nosa cidade”. Contar con un parque empresarial, insistió José Manuel Rey, se traducirá en mayores inversiones y nuevos empleos para que “poidamos seguir crecendo en poboación e en diversificación económica”.

“O paso dado pola Xunta de Galicia para o plan de solo industrial en Ferrol é un paso importantísimo para o futuro da cidade”, reiteró, al tiempo que abogaba por “seguir traballando todos xuntos” para “convertir ese reto nunha realidade”.