Más de 300 aspirantes se incorporaron esta semana a las escuelas militares

Alumnado de las escuelas militares de Ferrol Cedida

La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña –Esengra– comenzó la semana con la recepción a un total de 192 aspirantes a incorporarse a la Escala de Marinería de la Armada. Asimismo, también efectuaron su incorporación en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño un total de 179 alumnos.

Tras una incorporación escalonada, se recogieron los datos médicos de cada aspirante y se activaron los planes de vida y servicios en cada escuela para facilitar su adaptación al régimen del centro docente militar, e iniciar esta fase denominada de Formación Militar General en la que se imparten los principios y valores constitucionales, así como el régimen de derechos y obligaciones del militar, y la organización básica de la Defensa y de la Armada.

Esta primera parte del curso está previsto que finalice en julio con la firma del compromiso inicial y el acto de Jura de Bandera. Posteriormente, los alumnos marineros comenzarán la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental, de 24 semanas de duración, que incluye la impartición de diversos módulos para la obtención de un título de técnico medio de Formación Profesional acorde a sus especialidades.

En la Esengra se imparten las especialidades de ‘Maniobra y Navegación’, y ‘Aprovisionamiento’, mientras que en la escuela de especialidades Antonio de Escaño el alumnado se forma en ‘Operaciones y Sistemas’ y ‘Energía y Propulsión’