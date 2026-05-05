Manifestacións polo ensino público galego que tamén chegan este mércores a Ferrol
Numerosos colectivos de diverso tipo convocan unha mobilización dende a praza Amada García até o Cantón
Numerosos colectivos que inclúen ANPAs, Asembleas Abertas do Ensino Público, sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidariedade Obreira e CNT) e de alumnado (Fervenza, Erguer, Sindicato de Estudantes), amais doutros colectivos como Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público –Agoep– e Nova Escola Galega –NEG–, convocan unha mobilización masiva repartida por máis de 20 puntos de Galicia. Entre eles figura Ferrol, onde unha manifestación sairá este mércores 6 da praza Amada García, fronte ao edificio administrativo da Xunta, ás 18.30 horas, para rematar no Cantón.
Dende as entidades animan a toda a comunidade educativa de Ferrolterra, Eume e Ortegal (profesorado, alumnado, familias e persoal) a sumarse a esta mobilización que dá continuidade a outras moitas accións desenvolvidas durante o curso, como poden ser as seis xornadas de folga do profesorado e do estudantado.
Obxectivos
Algunhas das reclamacións son a maior dotación para os departamentos de orientación, persoal de reforzo (PT e AL), baixada de ratios de alumnado, reposición inmediata das baixas de profesorado, mellora de instalacións e condicións laborais previas aos recortes de 2008.