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Fotografía

Las tres imágenes ganadoras del ‘Puerto y Ciudad’, ya están en la exposición de Curuxeiras

Ainara Permuy, Ricardo Fuentes y Gabriel Sánchez son los autores que este martes subieron al podio del concurso

Redacción
05/05/2026 23:28
sala Curuxeiras, entrega premios + exposición concurso fotografía Puerto y CiudadHasta el 12 de mayo 2026
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Jorge Meis
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La sexta edición del concurso de fotografía ‘Puerto y Ciudad’, que organiza la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, celebró este mismo martes en la sala Curuxeiras la entrega de premios. Los afortunados de este año son Ainara Permuy Marta (12 años), Ricardo Fuentes Hedo (15 años) y Gabriel Sánchez Otero (12 años), que ya lucen en el mismo espacio cultural sus obras, dentro de la exposición de imágenes presentadas.

El acto celebrado en la sala Curuxeiras sirvió para inaugurar la muestra y también para entregar los galardones a los tres ganadores, que reciben dos tipos de paquetes fotográficos de la firma Canon, según corresponda al primer premio o al segundo y el tercero.

Todas las fotografías presentadas debían estar identificadas con un título o lema. En el caso de las seleccionadas, este año fueron “Esta é a miña casa, onde remata o mar”, de Ainara Permuy, que obtiene la primera posición con una gran panorámica de la ciudad observada por una familia; “Grúas, un paisaje urbano”, con el segundo premio, en la que Ricardo Fuentes pone el objetivo sobre la identidad visual del sector naval, y “La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo”, una imagen de Gabriel Sánchez que captura uno de los oficios artesanos de la construcción de embarcaciones.

Visitas

La exposición de candidaturas permanecerá disponible en la sala Curuxeiras hasta el martes 12, en horario de 11.30 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

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